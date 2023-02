Christian Horner: “é fantástico receber a Ford de volta à F1 através desta parceria” | AutoSport

O evento de apresentação da temporada de 2023 da Red Bull foi o momento escolhido para a equipa de Milton Keynes e a Ford confirmarem a parceria técnica a partir de 2026 na Fórmula 1.

O gigante construtor automóvel norte-americano juntar-se-á à Red Bull no ano de estreia dos novos regulamentos sobre unidades motrizes na F1 em 2026, financiando parcialmente a unidade Red Bull Powertrains (RBPT) que será utilizada pela equipa e pela AlphaTauri. Quer isto dizer, que após a parceria com a Honda e a RBPT, que foi prolongada no final do ano passado até 2025, a Red Bull e AlphaTauri passarão a ter equipados motores designados por Red Bull Ford Powertrains.

O responsável da equipa Red Bull, Christian Horner, afirmou que “é fantástico receber a Ford de volta à Fórmula 1 através desta parceria. Como fabricante independente de motores, ter a capacidade de beneficiar da experiência de um construtor automóvel como a Ford, coloca-nos em boa posição contra os nossos adversários. São um fabricante rico na história do automobilismo que abrange gerações. De Jim Clark a Ayrton Senna e Michael Schumacher, a linhagem fala por si. Para nós, como Red Bull Powertrains, abrir o próximo capítulo dessa dinastia, como Red Bull Ford, é tremendamente excitante. 2026 ainda está um pouco longe, mas para nós, o trabalho já começou enquanto assistimos a um novo futuro e uma evolução contínua da Red Bull Racing”.

Em 2026, a Ford tornar-se-á num dos construtores automóveis a competir em diversas séries, incluindo a competição rainha da FIA, a Fórmula 1.