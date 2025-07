Christian Horner despedido, Laurent Mekies assume cargo na Red Bull Racing F1

Christian Horner foi removido dos seus cargos de Chefe de Equipa e CEO na Red Bull Racing F1, e o seu substituto já está encontrado: Laurent Mekies foi nomeado como sucessor.

Alan Permane assume a liderança da segunda equipa, anteriormente sob o comando de Mekies.

20 anos de liderança

Horner liderou a equipa Red Bull desde a sua criação em 2005, depois da aquisição da Jaguar, conduziu a equipa a dois períodos de domínio: com Sebastian Vettel (quatro títulos consecutivos de 2010 a 2013) e recentemente com Max Verstappen (quatro títulos consecutivos de 2021 a 2024), mas a recente perda de desempenho com a Red Bull a ser superada pela McLaren em 2024 e 2025, a juntar a todas as controvérsias internas, especialmente o escândalo pessoal em que se viu envolvido, com uma mulher da equipa, que resultou numa investigação interna da Red Bull.

Muito problemas internos

Embora tenha permanecido no cargo, na altura, sempre ficou a sensação que tinham ficado feridas na equipa, e depressa se percebeu a existência de grande divisão Interna, entre Horner e figuras importantes ligadas a Max Verstappen, como o seu pai Jos e o consultor de desporto motorizado da Red Bull, Helmut Marko.

Muitas saídas

Depois, a erosão na equipa com a saída de pessoal chave, especialmente Adrian Newey e o diretor desportivo Jonathan Wheatley.

Oliver Mintzlaff, CEO de Projetos Corporativos e Investimentos da Red Bull, agradeceu a Horner pelo seu trabalho excecional e pela sua contribuição para o sucesso da equipa, mas a última corrida de Horner no comando foi o Grande Prémio da Grã-Bretanha, onde Max Verstappen terminou em quinto lugar.

Red Bull comunicou de imediato as alterações

Com efeito imediato, Laurent Mekies assumirá as funções de CEO da Red Bull Racing. Como parte dessa mudança, Alan Permane, atualmente diretor de corridas, será promovido a diretor da equipa da Racing Bulls.

Laurent Mekies disse: “O último ano e meio foi um privilégio absoluto liderar a equipa com Peter. Foi uma aventura incrível contribuir para o nascimento da Racing Bulls junto com todas as nossas pessoas talentosas. O espírito de toda a equipa é incrível e acredito firmemente que isto é apenas o começo. Alan é a pessoa perfeita para assumir agora e continuar o nosso caminho. Ele conhece a equipa de dentro para fora e sempre foi um pilar importante dos nossos primeiros sucessos.»

Alan Permane disse: “Sinto-me muito honrado por assumir o cargo de diretor da equipa e gostaria de agradecer a Oliver e Helmut pela confiança que depositaram em mim. Estou ansioso por trabalhar com Peter para continuar o bom trabalho que ele e Laurent têm feito para levar esta equipa adiante. Este é um novo desafio para mim, mas sei que posso contar com o apoio de todos dentro da equipa.”