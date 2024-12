Christian Horner, “A maior vencedora será a Fórmula 1”

Christian Horner, Chefe de Equipa da Red Bull, prevê uma disputa “extremamente acirrada” em 2025 entre Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Após perder o título de construtores para a McLaren em 2024, Horner destacou a consistência como fator crucial para o próximo ano. Apesar da derrota, elogiou a performance da McLaren e reconheceu o esforço da sua própria equipa, que venceu mais corridas e sprints na temporada. Horner também destacou o espírito de união da Red Bull num ano desafiador e acredita que a Fórmula 1 será a maior vencedora com a competitividade esperada em 2025.

“A maior vencedora será a F1!” Enquanto Max Verstappen defendeu com sucesso o título de pilotos para se tornar campeão do mundo pelo quarto ano consecutivo, a Red Bull foi derrotada para a coroa das equipas pela McLaren, e a Ferrari também terminou a época à sua frente, no segundo lugar.

Agora, pressionado sobre a dimensão do desafio que a equipa terá de enfrentar em 2025, Horner expressa a sua expetativa de que as margens serão incrivelmente pequenas entre as quatro principais equipas da grelha – Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes: “Acho que se olharmos para os pontos desde a pausa de verão até antes desta corrida… Charles [Leclerc] estava muito ligeiramente à frente em termos de pontos individuais marcados, por isso podemos ver que vai ser muito renhido no próximo ano.

Temos pelo menos quatro equipas que vão estar na luta – no último ano destes regulamentos – para ganhar Grandes Prémios, por isso penso que o maior vencedor será a Fórmula 1 no próximo ano.

“Penso que vai haver margens muito pequenas em todo o lado, mas podemos ver que é uma época tão longa que a consistência será fundamental.”

E apesar das suas lutas relativas em 2024, em comparação com o domínio que tiveram em 2023, Horner acredita que a Red Bull tem muito de que se orgulhar, refletindo sobre o ano: “Foi certamente um ano atarefado, fora e dentro da pista, mas penso que o mais importante para refletir sobre este ano é a forma como a equipa se manteve unida, trabalhou como uma equipa”, explicou.