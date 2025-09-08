Chefes de Equipa analisam o GP de Itália de F1

Saiba quais foram as reações e análises dos chefes de equipa relativas ao GP de Itália de F1. Desde a performance dominante da Red Bull até aos desafios enfrentados por outras equipas, o fim de semana em Monza ofereceu uma perspetiva rica sobre o estado atual do campeonato e as ambições para o futuro.

Red Bull: domínio arrasador e desafios para Tsunoda

A Red Bull Racing celebrou uma vitória esmagadora em Monza com Max Verstappen, que teve de ceder uma posição no início, mas rapidamente recuperou o controlo da corrida. O RB21 demonstrou um domínio completo, garantindo uma margem de vitória significativa. Contudo, Yuki Tsunoda enfrentou um dia mais complicado, preso no tráfego e com danos no carro após um contacto.

Laurent Mekies, Diretor de Equipa: “O meu primeiro pensamento vai para todos em Milton Keynes; tem sido uma temporada difícil para a equipa até agora, e esta vitória é algo que eles mereciam há algum tempo. Parecia que a McLaren teria vantagem em quase todas as corridas, mas todos têm sido incríveis a continuar a explorar e a ultrapassar os limites deste carro, e é ótimo estar hoje no topo do pódio. Há uma equipa especial por trás desta vitória, a fazer todo o trabalho árduo para nos permitir ter um carro rápido hoje, e todos na pista executaram-no de uma forma inacreditável. O Max redefiniu o que é a perfeição hoje e neste fim de semana em geral. Foi uma primeira volta difícil e ele manteve a calma, conseguiu fazer as ultrapassagens na pista e depois dominar a corrida. Monza é muito específica em termos de traçado e a equipa fez um trabalho incrível para ter, fundamentalmente, o carro mais rápido na pista aqui, combinando isso com a magia do Max, e o resultado é a vitória de hoje. O Yuki foi infeliz hoje; ficou preso no trânsito e foi muito difícil para ele tirar algo da corrida. Depois teve danos no seu fundo após o contacto com o Liam, o que lhe custou desempenho. Temos mais trabalho a fazer para ajudar o Yuki com o seu ritmo de corrida e vamos esforçar-nos para o colocar no lugar certo à medida que avançamos.”

McLaren: pódios e respeito por princípios de equipa

Ambos os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, protagonizaram lutas intensas no início da corrida. Apesar de Norris ter herdado a liderança por um breve período, o Red Bull de Verstappen era inalcançável. A equipa tomou a decisão incomum de aplicar ordens de equipa para inverter as posições de Norris e Piastri, garantindo o segundo e terceiro lugares.

Andrea Stella, Diretor de Equipa: “O Grande Prémio de Itália de hoje foi uma corrida renhida e competitiva que, em última análise, se resumiu ao ritmo do carro em Monza. Vimos esta realidade na Qualificação, e depois também com a camada adicional de não haver vantagem de degradação para a equipa no primeiro stint da corrida, a partir daí seria desafiante alcançar uma vitória. Vimos também os valores e princípios que temos na nossa cultura de equipa, com o Oscar a devolver a posição ao Lando antes de lhes ser permitido voltar a competir até à Bandeira Xadrez. No geral, um P2 e P3 não é um mau resultado num circuito que sabíamos que não se adequaria necessariamente ao nosso carro. Terminamos a última jornada dupla europeia com mais pontos importantes e valiosos em ambos os Campeonatos. Obrigado a toda a equipa na pista e em Woking pelo seu apoio e esforço contínuos nesta temporada.”

Ferrari: pódio fora do alcance e apoio dos tifosi

Charles Leclerc teve um excelente arranque, mas o pódio acabou por ficar fora do seu alcance, apesar de uma boa luta inicial. Lewis Hamilton, que partiu do 10.º lugar devido a uma penalização, fez uma forte recuperação, mas não conseguiu ultrapassar George Russell. A equipa lamentou não ter conseguido um resultado melhor para os fervorosos tifosi.

Fred Vasseur, Diretor de Equipa: “O nosso objetivo para hoje era colocar o Charles no pódio, mas ficou fora do alcance. Ele teve uma corrida forte, com uma boa luta no início, mas isso significou que ele sobrecarregou um pouco os pneus nesta fase. No final, não ficámos muito atrás dos McLarens, apenas quatro segundos, enquanto o Max estava a voar na frente. Partindo do meio do pelotão devido à penalização, o Lewis teve um stint inicial muito forte e, perto do fim, tentámos dar-lhe uma vantagem de pneus para ultrapassar o Russell, mas a degradação foi muito baixa. Ele teve uma corrida muito boa e estou muito satisfeito por ele. Lamentamos não ter conseguido um resultado melhor para os nossos tifosi, que foram incríveis durante toda a semana. Grazie mille pelo seu apoio inabalável.”

Mercedes: dia difícil e foco na recuperação para Baku

George Russell teve uma corrida consistente, mas as suas chances de lutar pelo pódio foram comprometidas pelo tráfego após uma paragem nas boxes. Andrea Kimi Antonelli, por sua vez, teve um mau arranque, recuperou posições, mas uma penalização por forçar Alex Albon para fora da pista ditou o seu nono lugar.

Toto Wolff, Chefe de Mercedes-Benz Motorsport: “Foi um dia difícil para nós hoje. Não tivemos o ritmo para lutar pelo pódio e isso é frustrante. O fim de semana, no seu todo, fugiu-nos um pouco, apesar de parecer promissor quando nos dirigíamos para a Qualificação. Não nos apresentámos como precisávamos para lutar pelos três primeiros lugares e isso é algo que todos precisamos de melhorar. Nunca há uma única razão que possamos culpar por isso, por isso vamos trabalhar arduamente nos dias que antecedem Baku para garantir que nos apresentamos melhor no Azerbaijão. Agora faltam apenas oito corridas para o fim da temporada. Estamos a lutar com a Ferrari e a Red Bull pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores e teremos de estar no nosso melhor se quisermos ficar à frente deles. Será uma verdadeira luta de cães, dado que o foco de desenvolvimento de todos já está em 2026, por isso tudo se resumirá a quem consegue executar melhor do que os seus concorrentes.”

Williams: pontos para Albon e azar para Sainz

Alex Albon, com uma estratégia de pneus duros e um longo stint inicial, conseguiu subir na classificação e pontuar pela segunda corrida consecutiva. Carlos Sainz, no entanto, teve um dia de azar, envolvido num incidente com Oliver Bearman que o deixou sem hipóteses de pontuar.

James Vowles, Diretor de Equipa: “Um excelente resultado do Alex para esse P7 e alguns bons pontos contra os nossos concorrentes no que será um campeonato muito disputado. Tivemos um carro de corrida muito rápido hoje e isso demonstra que temos de acertar na qualificação – não a estamos a conseguir e numa grelha tão apertada faz uma enorme diferença. O Alex fez uma corrida impecável com os pneus duros, jogámos em equipa com o Carlos deixando-o passar porque ele era mais rápido nessa fase da corrida e esperávamos arrastar o Carlos. O Carlos não cometeu um erro – ele pilotou com grande ritmo na corrida, mas o acidente com o Bearman custou-lhe um final nos pontos. O Carlos estará frustrado, mas em momentos como estes unimo-nos e tornamo-nos melhores como equipa. Voltaremos a lutar em Baku.”

Kick Sauber: pontos para Bortoleto, azar para Hulkenberg

Nico Hulkenberg foi forçado a abandonar antes mesmo do início da corrida devido a um problema hidráulico. Gabriel Bortoleto, por outro lado, teve uma performance forte, segurando Fernando Alonso e conquistando o seu terceiro final nos pontos nas últimas quatro corridas.

Jonathan Wheatley, Diretor de Equipa: “Às vezes é difícil desfrutar do trabalho de ambos os pilotos quando enfrentamos uma situação como a de hoje, com o Nico afastado por um problema hidráulico que o impediu de arrancar. É algo que precisamos de compreender e resolver completamente. Por outro lado, o Gabriel teve um desempenho fantástico. Ele demonstrou ritmo e compostura em todas as voltas, e embora fosse sempre difícil manter o Albon atrás com pneus médios novos, ficar preso atrás do Gasly por um par de voltas acabou por fazer a diferença. Nada deve ser retirado da condução do Gabriel — ele marcou pontos valiosos, reduziu a diferença para a equipa à frente e pode tirar muita confiança do seu fim de semana. No geral, o desempenho dá-nos um verdadeiro encorajamento enquanto reconstruímos, reorientamos e avançamos para as corridas fora da Europa.”

Racing Bulls: Hadjar pontua, Lawson com menos sorte

Isack Hadjar partiu da pitlane com um novo motor e, com uma estratégia invertida e um ritmo forte, conseguiu subir até aos pontos. Liam Lawson, que apostou numa partida com pneus macios, teve um dia mais difícil, incluindo um contacto com Yuki Tsunoda.

Alan Permane, Diretor de Equipa: “É a segunda corrida consecutiva em que fico um pouco sem palavras. Foi uma corrida impecável e uma condução incrível do Isack; partindo da pitlane e terminando nos pontos. Sabíamos, com a nossa posição de partida hoje, que a nossa corrida seria sobre limitação de danos e foi exatamente isso que aconteceu. A estratégia inversa, com o seu forte ritmo, funcionou muito bem para o Isack, permitindo-lhe conquistar o último ponto da corrida. Para o Liam, ele estava obviamente a partir do fundo da grelha onde tentámos uma estratégia convencional com uma paragem nas boxes antecipada, mas apesar de conseguir ultrapassar alguns carros, não resultou. Deixamos a última etapa europeia numa posição forte, com mais um ponto no saco. Estamos ansiosos pela próxima corrida em Baku, que é outra configuração de baixa downforce, onde tenho a certeza que o carro será competitivo novamente.”

Haas: penalizações e luta constante

Esteban Ocon, que fez o stint mais longo da corrida, recebeu uma penalização de cinco segundos. Oliver Bearman, por sua vez, foi penalizado com 10 segundos e dois pontos na licença por um incidente com Carlos Sainz, aproximando-o perigosamente de uma suspensão de uma corrida.

Ayao Komatsu, Diretor de Equipa: “É uma pena que não tenhamos marcado pontos porque sabíamos que teríamos dificuldades em Monza, mas, considerando isso, acho que lutámos bem hoje e a equipa trabalhou bem em conjunto. Não vou insistir nas penalizações – aceitamo-las e seguimos em frente – ganhar ou perder, fazemo-lo juntos. O positivo é que, sabendo que Monza é um dos nossos circuitos mais fracos, ainda lutámos arduamente e estou feliz com a forma como operámos como equipa.”

Alpine: dificuldades de ritmo e foco no carro de 2026

A Alpine enfrentou dificuldades de ritmo durante todo o fim de semana em Itália. A equipa dividiu as estratégias para Pierre Gasly e Franco Colapinto, mas não conseguiu alcançar os pontos. O foco principal da equipa já está no desenvolvimento do carro de 2026.

Flavio Briatore, Conselheiro Executivo: “Não foi o melhor dia ou resultado final para nós hoje em Monza, num circuito que sabíamos que não favorece os pontos fortes do nosso pacote. Com o carro atual, isto é o que temos disponível para nós e para ambos os pilotos para as corridas restantes, com o foco firmemente no desenvolvimento do carro de 2026. Como pilotos, sabemos que fins de semana como estes serão difíceis, mas estamos confiantes com o trabalho que está a ser feito nos bastidores de que dias melhores virão para a equipa.”