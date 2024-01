Chefe de equipa da Emil Frey Racing impressionado com adaptação rápida de Max Verstappen ao GT3 | AutoSport

A facilidade com que Max Verstappen se adaptou ao Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing quando testou em dezembro em Portimão, impressionou Lorenz Frey-Hilti, o chefe de equipa da estrutura suíça.

Max Verstappen esteve no Autódromo Internacional do Algarve no passado mês de dezembro a testar máquinas GT3, um deles o Ferrari 296 GT3 da equipa do DTM, a Emil Frey Racing, onde compete Thierry Vermeulen, piloto da sua estrutura Verstappen.com Racing.

Em entrevista ao Motorsport-Total.com, Lorenz Frey-Hilti, antigo piloto e chefe de equipa da Emil Frey Racing, explicou que foi “ótimo ver a paixão que ele [Verstappen] tem pelo desporto automóvel e o que consegue. Mesmo com um carro GT3. O seu feedback é de outro nível em comparação com tudo o que vi até agora. É de classe mundial”.

O teste serviu para que o tricampeão do mundo de Fórmula 1 pudesse ajudar com a sua experiência o piloto que apoia na Verstappen.com Racing, Thierry Vermeulen. ”Entra no carro e tem um forte desempenho logo na primeira volta”, disse Frey-Hilti. “Se olharmos para os seus registos e dados, a forma como consegue controlar o carro é extremamente impressionante. Como se adapta facilmente ao carro e tenta sempre tirar o máximo partido dele”.

O chefe de equipa da Emil Frey Racing admitiu que Verstappen contribuiu para que pudessem ser testadas algumas afinações diferentes para um melhor desempenho do GT3 e tornar o carro “melhor em apenas dois dias”. Já com outro teste em julho passado, dessa vez em Mugello, Verstappen pretende que o projeto desportivo em seu nome cresça, principalmente no simracing e com máquinas GT3.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool