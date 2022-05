Charles Leclerc e o Mónaco: Será que a sua ‘sorte’ muda em breve ou prolonga-se o martírio? | AutoSport

É muito habitual pilotos com os mesmos carros darem-se extremamente bem em algumas pistas, e noutras, pura e simplesmente não conseguem andar, ou têm azares para lá da conta. É o que se passa com Charles Leclerc e o Mónaco, que por fatalidade é a sua ‘casa’. Há uns anos, apanhava o autocarro para ir à escola ao longo das estradas que agora utiliza para a correr.

Esta é uma pista que ‘nasceu’ para si há muito, estreando-se na F1 em 2018, com a Alfa Romeo Sauber, mas o seu azar no evento remonta mais atrás, uma vez que foi forçado a retirar-se após ter partido da pole position na Fórmula 2 no ano anterior, o que o levou a iniciar a Corrida de Sprint na parte de trás da grelha e a não conseguir fazer muitos progressos.

2021 Grande Prémio do Mónaco: problema na caixa de velocidades obriga Leclerc a retirar-se antes da corrida. Antes, já com a Ferrari, desistiu no Q1 após um erro da equipa em 2019, depois viu a corrida ser cancelada no ano seguinte (2020) e na última época assegurou a pole position mas bateu na sua última volta do Q3 (acima) e não conseguiu começar a corrida depois de terem aparecido danos no carro a caminho da grelha.

Recentemente, como se isso não fosse suficiente, Leclerc sofreu uma falha nos travões com um Ferrari ex-Niki Lauda no início deste mês, causando-lhe um acidente em Rascasse.

Será que a sua ‘sorte’ muda em breve ou prolonga-se o martírio?