Charles Leclerc aos comandos do Ferrari 312 T4 de Gilles Villeneuve | AutoSport

O atual líder do campeonato de Fórmula 1 Charles Leclerc pilotou o Ferrari 312 T4 de 1979 de um dos mais lendários pilotos da Scuderia e da competição, Gilles Villeneuve. No 40º aniversário da morte de Villeneuve durante o GP da Bélgica de 1982, a Fórmula 1 publicou um vídeo de Leclerc com o icónico monolugar da Ferrari, um momento partilhado pelo monegasco com o bom amigo e rival de Villeneuve, René Arnoux.

Pode ver o vídeo aqui.