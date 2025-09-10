Caterham pode regressar à Fórmula 1 em 2027

Mais de uma década após ter abandonado a grelha, a Caterham poderá regressar à Fórmula 1. O projeto é liderado por Saad Kassis-Mohamed, jovem investidor kuwaitiano de 24 anos, incluído pela Forbes na lista dos “30 Under 30” em 2024.

Segundo Kassis-Mohamed, a F1 oferece hoje “maior estabilidade financeira e regulatória”, o que atrai investidores. O plano passa por relançar a Caterham em 2027, valorizando o peso histórico da marca.

O empresário admite duas opções, comprar uma equipa existente, aproveitando o nome e a estrutura já implantada ou apresentar candidatura como nova equipa, com o apoio de um construtor para fornecimento de motores.

O exemplo da recusa inicial da Andretti, que só entrou com a Cadillac para 2026, mostra a dificuldade do processo. Ainda assim, Kassis-Mohamed garante que cumpre os critérios da FIA e sublinha o potencial da Caterham para regressar com um projeto sustentável. Pode parecer uma megalomania, mas nunca se sabe, por isso fica o registo.