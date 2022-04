Carlos Tavares acredita que Fórmula 1 deixará de competir com motores de combustão interna | AutoSport

Em 2014, com a criação do campeonato de Fórmula E, as dúvidas sobre a continuidade da Fórmula 1 começaram a surgir. A verdade é que com a entrada em campo do regulamento das unidades motrizes híbridas na Fórmula 1, a disciplina conseguiu manter-se no topo do automobilismo, mesmo depois da Fórmula E ter passado a ser um campeonato do mundo da FIA.

De tempos a tempos ainda há quem coloque em causa a existência da Fórmula 1 e aponte para a morte dos motores a combustão interna no mercado. Se a F1 tiver, sob pressão do mercado, de alterar os seus motores híbridos por motores totalmente elétricos, não fará muito sentido existirem os dois campeonatos, isso parece lógico.

Com um esforço duplo na Fórmula E – a Maserati junta-se à DS como construtor – o CEO da Stellantis, o português Carlos Tavares, é da opinião que o campeonato do mundo de monolugares elétricos tem um grande potencial de crescimento e que a coexistência das duas competições não fará sentido no futuro.

“Acredito que existe um grande potencial de melhoria e de crescimento na Fórmula E, o que significa que, a dada altura, se terá de optar entre a Fórmula 1 ou a Fórmula E, certo? Essa pergunta chegará a seu tempo”, admitiu Tavares em entrevista ao The Race. “O que acredito também é que haverá um momento em que a Fórmula 1 não poderá continuar a competir com motores de combustão interna, simplesmente porque o público não aceitará isso”.

O líder da Stellantis acredita que “a pressão da sociedade será tão grande que a F1 terá de deixar a tecnologia de motor a combustão interna, o que significa que, nesse momento, a Fórmula E e a Fórmula 1 terão de discutir e encontrar o caminho certo com a FIA sobre a direção a tomar”.

A Fórmula 1 está a discutir a nova regulamentação para as unidades motrizes a partir de 2026 e duas das marcas do grupo Volkswagen estão interessadas em entrarem na competição, sem que se fale do fim do motor de combustão interna. Até porque, pelos passos que estão a ser dados nesse sentido, a Fórmula 1 parece mais inclinada em tentar descobrir uma forma de manter a combustão interna com combustíveis sustentáveis