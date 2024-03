Carlos Sainz pode estar ainda em dúvida para o GP da Austrália de F1 | AutoSport

Apesar da Ferrari já ter revelado esperar que Carlos Sainz regresse ao cockpit do Ferrari SF-24, surgiram agora informações que sugerem que a condição física do espanhol não é a melhor. Segundo informação dada à estampa pelo PlanetF1.com, Carlos Sainz ainda não se move livremente e pode não estar “pronto para as exigências” de uma corrida de F1 devido à recente cirurgia a uma apendicite.

Depois da sua ausência na Arábia Saudita, Sainz foi bem substituído por Oliver Bearman, piloto reserva da Ferrari, que terminou a corrida em sétimo. Sabe-se que Sainz pretende regressar no Grande Prémio da Austrália e viajou para Melbourne com a intenção de reassumir o seu lugar no Ferrari, mas observações recentes indicam que Sainz pode não estar totalmente recuperado, com o fotógrafo da F1, Kym Illman relatando nas suas redes sociais, que ele não parece mover-se livremente e pode não estar pronto para a corrida. Com a devida reserva a um post de redes sociais, fica a possibilidade, sendo certo que é bem provável que os treinos livres sirvam de teste para a condição física de Sainz, e só aí se decida se corre ou não. Do lado da Prema, a equipa de Oliver Bearman na F2, não tem preparado um piloto reserva, pelo que a expetativa é que Carlos Sainz possa competir.