Carlos Sainz (pai): “Uma questão de tempo” até a Audi ter sucesso na Fórmula 1 | AutoSport

O nome de Carlos Sainz, filho, tem sido apontado como possibilidade para o projeto da Audi na Fórmula 1, em parceria com a Sauber, liderada pelo antigo chefe de equipa da McLaren e que trabalhou com o espanhol, Andreas Seidl. Por isso, o mais velho dos Sainz, considera normal falar sobre o projeto da Audi com o seu filho, apesar de ter contrato com a Ferrari. “Faz sentido falar sobre o que a Audi pode fazer, ainda mais porque sou um membro da família Audi”, afirmou o pai Carlos Sainz.

Carlos Sainz, pai do piloto da Ferrari na Fórmula 1, venceu o seu quarto Rali Dakar da sua carreira, o primeiro para a Audi, e depois de dizer que o carro de 2024 da equipa italiana “tem de ser melhor” , salientou que se trata apenas de uma questão de tempo até que a marca alemã, que entra oficialmente em 2026 no mundial de monolugares, tenha sucesso.

