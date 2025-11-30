Carlos Sainz nas nuvens com pódio no Qatar: “absolutamente inesperado”

Carlos Sainz (Williams) celebrou o segundo pódio da temporada com grande euforia no GP do Qatar, depois de uma corrida em que passou Kimi Antonelli nas paragens iniciais, subindo ao terceiro lugar. Depois, foi andar o máximo possível pois sabiam que os McLaren tudo fariam para ganhar posições e se não foi possível suster Oscar Piastri, Lando Norris já não foi a tempo de se chegar ao espanhol: “Estou tão feliz, tão orgulhoso da equipa. Entrámos no fim de semana a prever o mais difícil do ano e saímos com pódio. Ritmo de corrida perfeito, estratégia certeira, gestão de pneus, arranque, defesa – tudo impecável”, exaltou Sainz. A Williams capitalizou oportunidades num traçado traiçoeiro, num ‘triunfo tático’ que Sainz descreveu como “absolutamente inesperado”

