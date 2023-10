GP Catar F1: Carlos Sainz não participa na corrida depois de Ferrari descobrir fuga de combustível | AutoSport

Carlos Sainz não participará na corrida do Grande Prémio do Catar, depois da Ferrari ter descoberto uma fuga de combustível que foi incapaz de solucionar.

No oficial aún. Carlos Sainz no participará en el GP de Qatar por una fuga de combustible. Not oficial yet. Carlos Sainz won't take part on the Qatar GP due a fuel leak #f1 #QatarGP

Os mecânicos da equipa italiana estiveram a trabalhar no SF-23 de Sainz durante muito tempo, como descreveu o comentador espanhol Albert Fabrega na sua página da rede social X, que adiantou ainda na sua última atualização desde o circuito de Losail que o piloto não iria participar na corrida.

Pouco depois, a confirmação chegou através da transmissão da F1TV, ainda antes da abertura do pitlane para a saída dos carros para a grelha.

BREAKING: Carlos Sainz will not take part in the Qatar Grand Prix due to a fuel system issue on his car#QatarGP #F1 pic.twitter.com/YEwAPIgRFc