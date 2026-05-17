Carlos Sainz estreia Madring e elogia novo circuito de Madrid antes da chegada da F1
Carlos Sainz deu as primeiras voltas ao Madring, o novo circuito urbano de Madrid, e deixou uma avaliação muito positiva de um traçado que receberá a Fórmula 1 entre 11 e 13 de setembro. O piloto da Williams, nascido e formado desportivamente na capital espanhola, destacou o simbolismo de correr em casa e considerou que o circuito tem potencial para se tornar numa referência entre os pilotos, graças à combinação entre secções urbanas, zonas rápidas e oportunidades de ultrapassagem.
Um circuito com valor simbólico para Sainz
O momento teve um significado especial para o espanhol, que participou de perto no desenvolvimento do projeto enquanto embaixador do Madring. “É algo muito difícil de descrever para mim, porque sempre sonhei ter a oportunidade de correr na minha cidade”, afirmou Sainz, sublinhando que Madrid ganhará ainda mais projeção com a chegada da Fórmula 1.
O piloto recordou também a forte ligação emocional entre a cidade e o desporto motorizado. Ao evocar a homenagem de despedida do pai, Carlos Sainz sénior, em 2004, lembrou o impacto da adesão popular. “Havia milhares e milhares de pessoas na principal avenida de Madrid”, disse, acrescentando que foi aí que percebeu a dimensão da paixão pelos desportos motorizados na capital.
Madring mistura cidade, velocidade e espetáculo
O novo circuito combina troços urbanos com secções construídas de raiz e apresenta 20 curvas. Sainz destacou particularmente o quilómetro a fundo entre as curvas 2 e 4, terminando numa forte travagem sob uma ponte, e também a subida para uma curva cega que antecede uma das zonas mais abertas do traçado.
Mas foi a secção Monumental que mais o impressionou. Com 500 metros de extensão e inclinação de 24%, será a curva mais longa da Fórmula 1. Sainz acredita que ali poderá haver várias trajectórias e corrida lado a lado. “Acho que isto vai ser épico”, resumiu, antecipando o efeito visual das bancadas cheias de ambos os lados.
Sainz vê potencial para ultrapassagens
No final da experiência, o espanhol admitiu ter ficado surpreendido com o comportamento do traçado. “Honestamente, foi impressionante. Não esperava divertir-me tanto”, afirmou. Sainz sublinhou que o circuito é mais fluido e mais largo do que imaginava, o que deverá favorecer a competição.
“Penso que sim”, respondeu, quando questionado sobre a possibilidade de haver ultrapassagens. O piloto apontou as duas longas rectas, as fortes travagens e a possibilidade de escolher linhas diferentes na Monumental como fatores que poderão ajudar a criar corridas animadas.
Para Sainz, o Madring consegue algo raro: juntar o carácter apertado de um circuito citadino a uma secção ampla e veloz, quase de pista permanente. “É como se passasses para um mundo diferente”, explicou. E deixou uma conclusão clara sobre o que espera a seguir: “Agora é tempo de correr aqui a sério. Vemo-nos em setembro.”
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