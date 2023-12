Carlos Sainz: Esta é a “F1 mais renhida de sempre” | AutoSport

O regulamento técnico de 2022 e a introdução do limite orçamental tem vindo a dar forma a uma Fórmula 1 diferente daquela que se via até essa temporada. Apesar do domínio da Red Bull nos dois primeiros anos do novo regulamento, as margens em todo o pelotão são muito curtas e, como tem vindo a ser referido por alguns responsáveis nas equipas, uma pequena melhoria nos carros pode colocar os pilotos a lutarem por outro objetivo completamente diferente da temporada anterior. Por isso, Carlos Sainz não teve qualquer problema em afirmar que estamos perante a Fórmula 1 “mais renhida de sempre” e por isso se deve valorizar aquilo que a Red Bull está a conseguir.

A Aston Martin e a McLaren foram as equipas que melhores resultados obtiveram com o desenvolvimento dos seus carros nas fábricas, em alturas diferentes da temporada, batendo a Ferrari e a Mercedes. Num evento em Madrid, Carlos Sainz admitiu que “quando se acerta na direção correta, dá-se um passo em frente e eles provaram-no [McLaren e Aston Martin]”. No entanto, o piloto espanhol está otimista sobre o que pode fazer a sua equipa. “Devemos ser capazes de lutar pelo título, mas outra coisa é se o conseguirmos fazer, porque é um passo muito grande, um objetivo muito difícil para qualquer equipa, tirar-lhes [à Red Bull] o título depois do ano que tiveram. Mas se há alguém capaz, é a Ferrari”.

O piloto da Ferrari considera que “estamos a enfrentar a F1 mais renhida de sempre”. Espanhol explicou que “em Abu Dhabi havia 20 pilotos em três décimos [de segundo], muito renhido, e vai ficar mais renhido também por causa dos regulamentos, que dão pouca margem. É isso que a teoria e a lógica dizem e isso dá um mérito especial ao que a Red Bull está a fazer”.

O responsável técnico da Sauber, James Key explicou ao Motorsport-Total.com, que as margens no pelotão são curtas e que pelos dados analisados pela equipa suíça, os seus tempos por volta são “1,5 por cento [do tempo por volta] que nos separa do carro mais rápido. E, por vezes, é menos do que isso”. O que reforça aquilo que Sainz sublinhou.