Carlos Sainz: “a Ferrari tem de lhe dar um carro melhor este ano” | AutoSport

‘Acabadinho’ de ganhar o Dakar, o ‘pai’ Sainz diz que o Ferrari de 2024 tem de ser melhor! Carlos Sainz venceu o seu quarto Rali Dakar, mas à Autosprint de Itália o espanhol diz o que toda a gente sabe. Com a competitividade de 2023 a Ferrari não vai lá, porque o que sucedeu em Singapura, em que Carlos Sainz Junior ganhou, a única vitória não Red Bull do ano, só aconteceu uma vez em 23 corridas: “O que eu aprecio no Carlos”, Sainz a falar do filhos: “é que ele está sempre a melhorar. Ele ainda é jovem, mas já tem muita experiência. Acho que está no melhor momento dele, mesmo para a sua idade” disse Sainz pai que acrescentou: “há pilotos que param de crescer num determinado ponto, mas ele consegue progredir a cada ano” e Sainz sénior diz que a principal responsabilidade da Ferrari é dar ao seu filho um carro melhor este ano: “Tenho fé que a Ferrari será capaz de dar o passo que falta. O carro de 2024 tem de ser melhor e esperamos que esse salto adiante aconteça”, disse.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI