Campeão do Mundo de F1 decide-se este fim de semana em Abu Dhabi, para acompanhar em exclusivo na ELEVEN | AutoSport

O fim de semana mais aguardado pelos fãs de Formula 1 está aí e promete, novamente, muitas emoções. O Grande Prémio de Abu Dhabi será a última corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 deste ano e será o palco de todas as decisões. Lewis Hamilton e Max Verstappen encontram-se empatados em pontos. Quem irá vencer? Para acompanhar em exclusivo na Eleven, que transmite em direto, treinos livres, qualificação e corrida.

Está a chegar ao fim aquela que foi uma das épocas mais intensas da memória do Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen e Lewis Hamilton chegam ao Abu Dhabi precisamente com os mesmos 369.5 pontos, algo que acontece apenas pela segunda vez na história da competição. Em 1974, Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni chegaram ao GP dos Estados Unidos, onde se realizou a última prova do campeonato desse ano, com 52 pontos cada.

O Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021 será assim o palco de todas as decisões, tendo lugar no Circuito de Yas Marina. O circuito do Yas Marina no Emirado de Abu Dhabi recebe, desde 2014, a etapa final do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. No entanto, pela primeira vez desde que entrou para o calendário de provas, os pilotos vão enfrentar elementos desconhecidos no circuito. O Yas Marina apresenta uma nova configuração de pista, agora reduzida em 273 metros para 5,28 km, com o objetivo de desafiar até os veteranos de F1 mais experientes e melhorar as oportunidades de ultrapassagem. As várias alterações no desenho proporcionarão tempos significativamente mais rápidos, permitindo que os carros cheguem aos 300 km/h em alguns pontos do circuito.

Mas não só pelas novidades na pista ou pelo empate de Max Verstappen e Lewis Hamilton se vai fazer história neste último fim de semana de Formula 1. Seja qual for o resultado, o GP de Abu Dhabi será indubitavelmente marcante: se por um lado, Max Verstappen pode levar para casa o primeiro título de Campeão Mundial de F1, por outro Lewis Hamilton pode bater o recorde de Michael Schumacher – sete títulos mundiais – e vencer o campeonato pela oitava vez.

O título vai decidir-se pela 29.ª vez no último Grande Prémio do calendário, algo que não acontecia desde 2016. Lewis Hamilton conseguiu, no passado, vencer dois campeonatos e perder três na reta final. Para que o britânico ganhe o Mundial de Pilotos, deve superar Max Verstappen pelo menos por um ponto.

Existem, no entanto, dois cenários em que o par pode empatar: se Hamilton terminar em nono e Verstappen em 10.º com a volta mais rápida, ou se nenhum dos pilotos terminar entre os 10 primeiros lugares. Se tal acontecer, Max Verstappen vencerá com nove vitórias contra as oito de Hamilton.

No Mundial dos Construtores, poderá haver mais um motivo de comemoração para a Mercedes, que ampliou de cinco para 28 pontos a vantagem sobre a Red Bull, depois do GP da Arábia Saudita. Para que a equipa austríaca dê a volta e ganhe o Campeonato neste fim de semana, terá de superar a adversária alemã em pelo menos 28 pontos – mas há um total de aproximadamente 690 resultados onde essa equação é possível.

Programa do GP de Abu Dhabi de F1:

Domingo, 12 de dezembro

08h55 – Corrida 3 Formula 2 (ELEVEN 3)

11h00 – F1 ELEVEN Pré-Corrida (ELEVEN 3 e LIVE no Facebook, Twicth e YouTube)

12h55 – Grande Prémio de Abu Dhabi (ELEVEN 3)

14h30 – F1 ELEVEN Pós-Corrida com as reações dos principais intervenientes, análise aos momentos marcantes e a opinião dos especialistas (ELEVEN 3 e LIVE no Facebook, Twicth e YouTube)