Calendário Fórmula 1 2022: 23 corridas, Portugal não deve estar… | AutoSport

A RaceFans divulgou um pré-calendário da Fórmula 1 de 2022, e tal como se esperava, é uma autêntica revolução face ao deste ano. Baseado em cruzamento de informação, nada oficial para já, espera-se um calendário de 23 corridas, com três vezes, três fins de semana seguidos, os denominados ‘triple headers’.

O Mónaco passa a realizar-se entre sexta-feira e domingo, acabando-se os ‘desfiles’ de sexta-feira e começa a pagar um ‘fee’, o que não sucedia até aqui, embora seja para já um valor simpático. Fala-se em 15 milhões de dólares por ano. Por fim, não há GP de Portugal no calendário.

Tal como sucedeu este ano, a competição deve arrancar no Bahrein, a primeira grande modificação é a passagem da Arábia Saudita para março. A Austrália regressa mas deixa de abrir a competição, regressa a China, entra Miami, regressa o Canadá, há dúvidas entre França e Itália, ou seja Paul Ricard e Imola.

De resto, muito semelhante a este ano, com a exceção da Arábia Saudita na parte inicial do calendário.

Face ao calendário deste ano, deve sair Portugal, não há, obviamente duas corridas na Áustria, pode sair ainda a Turquia se for Singapura a escolhida para ficar. Nada disto é oficial, mas a fonte costuma ser fidedigna. Vamos ver o que acontece.

Datas provisórias F1 2022

Data Circuito do país

20 de Março Bahrein

27 de Março Arábia Saudita

10 de Abril Austrália

24 de Abril China

8 de Maio EUA/Miami

22 de Maio Espanha

29 de Maio Mónaco

12 de Junho Azerbaijão

19 Junho Canadá

3 de Julho Grã-Bretanha

10 de Julho Áustria

17 de Julho França/Itália

31 de Julho Hungria

28 de Agosto Bélgica

4 de Setembro Holanda

11 de Setembro Itália/Monza

25 de Setembro Rússia

2 de Outubro Singapura/Turquia

9 de Outubro Japão

23 de Outubro EUA/Austin

30 Outubro México

13 de Novembro Brasil

20 de Novembro Abu Dhabi