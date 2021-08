Calendário da Fórmula 1 2021 pode mudar muito este ano | AutoSport

Sendo verdade que continuam previstas 23 corridas para 2021, é quase certo que o calendário ainda vai sofrer mexidas. A situação da Covid-19 um pouco por todo o mundo garante-o.

O Grande Prémio do Japão teve de ser cancelado, e o foco agora está na melhor forma de substituir a ronda em Suzuka. Ainda existe uma vaga ‘para ser confirmada’ em novembro, quando inicialmente era suposto a Fórmula 1 rumar à Austrália. Como se calcula, as condições também estão a ser monitorizadas em todos os restantes locais.

O ano passado a F1 mostrou como se pode adaptar e fará o mesmo nas próximas semanas e meses. Quer se realizem 23 corridas, ou apenas se fique pelo recorde anterior de 21, ainda está por se ver. Não faltam países com condições para colocar rapidamente de pé uma corrida.