Cadillac supera expectativas na estreia na Fórmula 1

A Cadillac está a surpreender na sua época de estreia na Fórmula 1. Após quatro Grandes Prémios, a nova equipa norte-americana está a dar sinais de deixar a cauda e a aproximar-se da luta do meio do pelotão, soma sete bandeiras de xadrez em oito partidas e apesar de não ter somado pontos, está na frente da Aston Martin no Campeonato de Construtores, um arranque que o CEO Dan Towriss, em entrevista ao F1.com, considera estar “à frente” dos objectivos de curto prazo.

Arranque sólido reforça ambição

Quando entrou no campeonato, a estrutura ligada à General Motors admitia a possibilidade de terminar no último lugar. Ainda assim, os receios de não atingir o limite de 107% na qualificação ou de ficar demasiado distante da concorrência dissiparam-se cedo, após um início competitivo nos testes e nas primeiras corridas.

O melhor resultado até agora foi o 13∘ lugar de Valtteri Bottas na China, suficiente para desempatar com a Aston Martin. A primeira actualização técnica da época, introduzida em Miami, também produziu os efeitos esperados, permitindo à equipa discutir posições em pista com adversários directos.

Towriss sublinhou que o projecto continua longe da meta final, mas mostrou-se satisfeito com a evolução. “Quando pensamos nos objetivos de curto, médio e longo prazo, creio que estamos no caminho certo. Diria até que estamos à frente das metas de curto prazo”, afirmou.

Experiência como factor decisivo

Segundo o responsável, a experiência tem sido central na construção da equipa a partir do zero. A liderança de Graeme Lowdon, o trabalho técnico de Nick Chester, com apoio de Pat Symonds, e a escolha de dois pilotos experientes — Sergio Pérez e Bottas — ajudaram a estabilizar a operação: “Precisávamos de experiência no carro e isso confirmou-se. Tanto o Checo como o Valtteri têm mostrado essa experiência e essa paciência”, disse Towriss, defendendo que ambos sabem “quando forçar e quando manter a calma”.

Foco no progresso

A Cadillac continua a expandir-se, com reforço semanal da estrutura e uma nova fábrica em Indianápolis prevista para entrar em funcionamento este ano, complementando as bases de Silverstone e Charlotte.

O objectivo imediato passa por manter a evolução e atacar os primeiros pontos após a pausa de verão. “Agora é tudo sobre progresso, progresso, progresso”, resumiu Towriss.

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