Cadillac na Fórmula 1: os desafios e ambições para a estreia em 2026

Num extenso trabalho levado a cabo pelo F1.com, que aqui resumimos ao essencial, o diretor da Cadillac, Graeme Lowdon, aborda os preparativos intensivos da equipa para a sua estreia na Fórmula 1 em 2026, destacando a magnitude do desafio e os objetivos iniciais da formação americana.

Seis meses após receber a aprovação para entrar na Fórmula 1 e a seis meses da sua entrada como a 11ª equipa do desporto, os preparativos para a Cadillac F1 Team, apoiada pela General Motors, estão a intensificar-se.

Construir uma equipa de Fórmula 1 do zero é uma tarefa hercúlea, mas um dos poucos indivíduos com experiência neste empreendimento é quem lidera este novo projeto americano rumo à grelha de partida na próxima temporada.

Graeme Lowdon possui uma vasta experiência na Fórmula 1, tendo atuado primeiro como Diretor Desportivo da Marussia/Manor e, posteriormente, como parte da equipa de gestão de Zhou Guanyu, o primeiro piloto chinês na F1. Durante este período, também foi consultor do projeto que se tornou a entrada da Cadillac na F1, o que lhe confere um profundo conhecimento da iniciativa. “É uma competência rara, a de integrar novas equipas na Fórmula 1, mas é uma competência importante”, afirma Lowdon com um sorriso, durante uma conversa em Monza, com Lawrence Barreto e o F1.com.

Line-up de pilotos experiente e promissora

A Cadillac deu um passo significativo rumo à sua estreia na F1 no final do mês passado, ao anunciar uma das duplas de pilotos mais experientes da história da Fórmula 1 – e a mais experiente na grelha do próximo ano, composta por Sergio Pérez e Valtteri Bottas, que acumulam 527 Grandes Prémios entre si.

“Foi excelente ver a reação dos pilotos”, comenta Lowdon sobre o momento em que lhes comunicou a sua seleção. “É óbvio para todos que optámos pela experiência com Valtteri e Checo. Contudo, quando informámos cada piloto, houve uma faísca de entusiasmo, e isso é o que procuro.”

Lowdon está convicto de que nenhum dos pilotos precisará de muito tempo para recuperar o ritmo. “Não creio que ele se tenha esquecido de como conduzir, isso é certo”, diz Lowdon sobre Pérez. “Ele está a fazer karting e tê-lo-emos no simulador muito em breve. Faremos também alguns testes com carros reais. Portanto, não tenho dúvidas de que ele recuperará o ritmo a tempo”, disse Lowdon, ciente que em 2026 há três testes, o invés de somente um.

Colton Herta: Um ‘verdadeiro piloto’ na equipa de testes

Apesar de a Cadillac não ter colocado um americano num lugar de corrida para o primeiro ano, a equipa manteve a sua promessa de o fazer no futuro, ao integrar o vencedor de corridas da IndyCar, Colton Herta, como piloto de testes. O piloto de 25 anos está a deixar corajosamente um lugar de corrida na série americana de monolugares, onde acumulou 116 partidas e se tornou o vencedor mais jovem, para um papel de teste, na esperança de chegar à grelha da F1: “A primeira coisa que diria sobre Colton é que gosto muito dele”, afirma Lowdon. “Conheço-o bastante nos últimos dois anos. Adoro a sua abordagem – é um verdadeiro piloto. Algumas pessoas diriam que ir de uma posição vencedora num campeonato para um papel de teste, as pessoas falam de reputação ou o que for. O que adoro é quando se tem um piloto que confia na sua capacidade e velocidade para fazer essa mudança.”

É exatamente o que queremos ver. Não queremos ver pessoas que evitam um desafio ou qualquer outra coisa. É a pura essência das corridas.”

O monolugar da Cadillac “dentro do cronograma”

Enquanto a procura por pilotos decorria, o trabalho continuou a bom ritmo para preparar os dois monolugares de Fórmula 1 da Cadillac para a sua estreia. O Diretor Técnico, Nick Chester, com vasta experiência na F1 através de um longo período na Renault, está no cargo há meses. A sua equipa inclui o designer-chefe John McQuilliam, que já trabalhou para sete equipas de F1, e é apoiado pelo consultor executivo de engenharia Pat Symonds.

“A boa notícia é que [o novo monolugar, que será construído de acordo com as novas e abrangentes regulamentações de chassis e unidade de potência] está a progredir”, afirma Lowdon. “Está dentro do cronograma. Estamos atualmente a preparar os dois primeiros chassis de corrida. Construímos um protótipo de chassis há algum tempo e usámo-lo para realizar todos os testes de homologação equivalentes da FIA. Existem alguns testes de compressão muito rigorosos e também os testes de impacto bastante dramáticos, que são um teste bastante significativo.”

“Já construímos o protótipo e passámos por todos esses testes. Somos provavelmente a primeira equipa a fazê-lo, porque, obviamente, as outras equipas têm aprendizagens dos seus monolugares de 2025 e 2024 e tudo o mais. Queríamos fazer isso para nos dar confiança de que, ao construir os chassis de corrida, teríamos um alto grau de confiança de que deveríamos passar nos testes de homologação. Mas agora estamos realmente a preparar os chassis de corrida e está dentro do cronograma e é realmente fantástico de ver.”

“Este jogo é incrivelmente competitivo”

A Cadillac tem a ambição de criar um monolugar construído nos Estados Unidos e, com o tempo, a instalação de fabrico da equipa será em Fishers, Indiana, mas essa estrutura ainda está em construção e deverá estar pronta em algum momento do próximo ano. Entretanto, a equipa utilizará parceiros de fabrico em todo o mundo, aproveitando ao máximo a sua base no Reino Unido, que fica mesmo à saída dos portões de Silverstone.

Serão impulsionados por uma unidade de potência Ferrari na próxima temporada – com a sua própria unidade de potência, construída na Carolina do Norte, prevista para 2029. Também utilizarão a caixa de velocidades da Ferrari, mas farão a sua própria caixa. Serão responsáveis por todo o resto, incluindo componentes como a suspensão, com parceiros utilizados para fabricar os designs da Cadillac.

O monolugar será revelado no início de janeiro em Silverstone, quando a equipa completará um shakedown como parte de um dia de filmagens. Mais tarde, nesse mesmo mês, juntar-se-ão ao resto da grelha pela primeira vez para o teste fechado em Barcelona. Em seguida, participarão em dois testes de três dias no Barhein.

A entrada de uma nova equipa como a Cadillac na Fórmula 1 representa um marco significativo para o desporto, que continua a expandir a sua presença global e a atrair novos construtores e talentos. A aposta na experiência, tanto na gestão como na escolha dos pilotos, demonstra uma abordagem estratégica para enfrentar a complexidade e a competitividade do circo da F1. A integração de um piloto americano na equipa de testes, como Colton Herta, também sublinha o compromisso da Cadillac com o mercado norte-americano, um dos mais importantes para o crescimento da categoria. O desenvolvimento de um monolugar e uma unidade de potência próprios, mesmo que em fases distintas, reforça a seriedade do projeto a longo prazo e a ambição de se estabelecer como um interveniente de peso no panorama da Fórmula 1.

