Cadillac fecha pré‑época com base sólida para estreia na Fórmula 1
Nova equipa cumpre programa extenso antes do arranque em Melbourne
A Cadillac concluiu os testes de pré‑época de 2026 no Bahrein com um balanço globalmente positivo, depois de três dias de trabalho intenso no Bahrain International Circuit que fecharam 11 dias de rodagem antes da estreia oficial na Fórmula 1. A formação norte‑americana, que recebeu luz verde para entrar no campeonato há cerca de um ano, somou 280 voltas na derradeira sessão em Sakhir com Sergio Pérez e Valtteri Bottas, elevando a quilometragem total de pré‑época para 3.247 quilómetros, o equivalente a mais de dez distâncias de Grande Prémio.
Apesar de alguns problemas operacionais, logísticos e técnicos considerados normais para uma estrutura em fase de arranque, a equipa conseguiu cumprir o plano de testes, centrado na fiabilidade, na acumulação de dados e na validação dos principais sistemas do novo monolugar. As expectativas apontam para um início de época modesto, com a Cadillac a situar‑se nas últimas posições da grelha em Melbourne, mas com sinais encorajadores quanto ao potencial de evolução a médio prazo.
Lowdon elogia base técnica e experiência dos pilotos
Graeme Lowdon, diretor de equipa, destacou as duas semanas “muito produtivas”, sublinhando que os problemas registados foram “pequenos” e em linha com o que é habitual noutras formações. O responsável considera que a Cadillac dispõe já de um “pacote base muito sólido” para a estreia na Austrália e classificou como “enorme conquista” o facto de a equipa ter chegado a este ponto com um nível de fiabilidade que lhe permitiu completar mais de 1 700 quilómetros só no Bahrein.
Lowdon realçou ainda o impacto imediato da dupla de pilotos: a larga experiência de Sergio Pérez e Valtteri Bottas, acumulada em múltiplas equipas e contextos técnicos, tem permitido obter feedback rápido e preciso sobre comportamento, equilíbrio e resposta às alterações de afinação.
Pérez e Bottas focados em desenvolver o projeto
Sergio Pérez descreveu a pré‑época como “muito satisfatória”, sublinhando a boa atmosfera interna e o facto de a equipa ter conseguido um carro equilibrado e com boa quilometragem, embora reconheça que há ainda trabalho significativo pela frente em termos de desempenho puro. O mexicano considera que cada volta acrescenta conhecimento e insiste que, nesta fase, a prioridade passa por desenvolver o monolugar e acrescentar performance progressivamente.
Valtteri Bottas salientou o aproveitamento máximo do tempo em pista para compreender melhor o carro, refinar os processos operacionais e identificar áreas prioritárias de evolução, frisando que “tudo o que foi feito até agora teve como objetivo preparar a estreia” da Cadillac na Fórmula 1. A equipa encerra assim a pré‑época com uma base de trabalho consistente e elevada motivação para o primeiro Grande Prémio, em Melbourne.
FOTO Pirelli
