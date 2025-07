Cadillac F1: Valtteri Bottas pode regressar em 2026

A Cadillac, que se prepara para a sua estreia na Fórmula 1 em 2026, parece ter chegado a um “acerto” de termos com o experiente piloto Valtteri Bottas. Embora nada esteja ainda oficialmente assinado, o interesse do piloto finlandês em participar ativamente no desenvolvimento do monolugar é notório. Contudo, a Alpine também demonstra interesse em Bottas, o que pode influenciar a decisão final.

A preparação da Cadillac para 2026

A Cadillac está em contagem decrescente para a sua aguardada entrada na Fórmula 1, prevista para o início da época de 2026. Este ano marca a introdução de novas regras, que prometem nivelar o plantel e oferecer a todas as equipas a oportunidade de se destacar. A procura por pilotos para esta nova era tem sido intensa, e a equipa norte-americana parece estar perto de garantir um dos seus principais alvos.

Valtteri Bottas: o alvo principal

De acordo com os ‘mentideros’ da F1, Valtteri Bottas, atualmente piloto de reserva da Mercedes, terá “acertado” os termos para competir pela Cadillac F1 em 2026. Embora o acordo ainda não esteja formalizado com uma assinatura, esta situação não é incomum no paddock da Fórmula 1. Bottas é visto como uma peça fundamental para o projeto, dado o seu desejo de começar a trabalhar no simulador da Cadillac o mais rapidamente possível para ajudar no desenvolvimento do novo monolugar. A sua experiência seria crucial para a equipa, especialmente em testes que simulem as regulamentações de 2026.

A concorrência da Alpine

Apesar do forte interesse mútuo entre Bottas e a Cadillac, a Alpine também demonstrou interesse em contratar o piloto finlandês para a próxima época, numa tentativa de substituir Franco Colapinto. Este cenário coloca a Cadillac perante o desafio de convencer Bottas de que o seu projeto a longo prazo é mais vantajoso do que uma possível integração imediata noutra equipa.

Historicamente, poucas equipas estreantes na Fórmula 1 conseguem um impacto imediato. A Cadillac, que inicialmente utilizará motores Ferrari antes da entrada da General Motors no desporto, enfrentará o desafio de construir uma estrutura competitiva desde o início. No entanto, a determinação de Bottas em envolver-se no desenvolvimento do carro sugere uma crença no potencial do projeto da Cadillac.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino