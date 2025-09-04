Cadillac F1 confirma Colton Herta na Fórmula 2 em 2026

Piloto norte americano assumirá função de Piloto de Testes e Desenvolvimento

A Cadillac, marca de luxo da General Motors e nova equipa no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, confirmou que o piloto norte-americano Colton Herta irá competir na Fórmula 2 em 2026. A notícia surge horas depois de Herta ter sido anunciado como piloto de testes e desenvolvimento da Cadillac na principal categoria de monolugares. Dan Towriss, CEO da TWG Motorsports e responsável pelas operações da equipa de F1, revelou que o objetivo é que Herta se familiarize com os circuitos e os pneus Pirelli, além de procurar os pontos necessários para a sua superlicença.

O caminho para a Superlicença e a adaptação à Fórmula 1

Após meses de especulação, a Cadillac selecionou Sergio Pérez e Valtteri Bottas como pilotos titulares para a sua temporada de estreia no Mundial. Contudo, a marca nunca escondeu a ambição de preparar um talento oriundo dos Estados Unidos para o projeto, ainda que não para uma fase inicial. Foi neste contexto que surgiram os rumores em torno do piloto da IndyCar.

Com 35 pontos na superlicença, Colton Herta, de 25 anos, necessita de mais 5 para estar apto a competir na Fórmula 1 nos próximos anos – um objetivo que agora dá um passo significativo. “Tivemos a sorte de manter o Colton na equipa Andretti na Indy. Agora, ele vai perseguir o seu sonho na F1 e, para isso, vai correr um risco considerável. Ele está a deixar a Indy. Não vai diretamente para a F1. Existe uma função de piloto de testes e desenvolvimento, e ele vai para a F2”, afirmou Towriss ao podcast Off-Track.

Uma carreira de destaque no automobilismo

Colton Herta, piloto de segunda geração e filho do antigo piloto de IndyCar e ChampCar, Bryan Herta, fará em 2026 o seu regresso às pistas europeias. A sua estreia no automobilismo europeu ocorreu em 2015, período em que conquistou quatro vitórias, seis pódios e cinco pole positions no Euroformula Open Championship. Competiria ainda em seis eventos da Fórmula 3 Britânica, obtendo três pódios, incluindo uma vitória em Brands Hatch, antes de regressar à América em 2017.

Após a sua sétima temporada na Indycar Series, Herta registou nove vitórias, 16 pole positions e liderou mais de 1.000 voltas em 116 participações. Detém também o título de piloto mais jovem a vencer uma corrida e a conquistar uma pole position na Indycar Series, um feito alcançado em 2019 no Circuit of the Americas. Além da sua bem-sucedida carreira na Indycar, Herta conquistou múltiplas vitórias de classe no IMSA Weathertech Sportscar Championship nas 24 Horas de Daytona (2019 e 2022) e uma vitória geral nas 12 Horas de Sebring em 2024.

Ambição e futuro na equipa Cadillac F1

Em transição para uma nova função dentro da TWG Motorsports, Herta é o primeiro piloto de testes nomeado pela equipa Cadillac Formula 1, após o anúncio, no mês passado, de que a dupla experiente de F1 Valtteri Bottas e Sergio “Checo” Pérez formará a primeira dupla de pilotos de corrida da equipa na sua temporada de estreia no próximo ano.

“Estou incrivelmente entusiasmado por me juntar à equipa Cadillac Formula 1 como piloto de testes”, afirmou Herta. “Esta é uma oportunidade de sonho, e uma pela qual tenho trabalhado há muito tempo. Fazer parte da entrada da Cadillac F1 num momento tão crucial é algo que não podia deixar passar. O meu sonho sempre foi competir na Fórmula 1, e vejo este passo como um enorme avanço em direção a esse objetivo. Por agora, o meu foco é dar tudo o que posso à Cadillac F1, ajudando a construir uma equipa competitiva.”

Graeme Lowdon, Team Principal da Cadillac Formula 1 Team, expressou o seu agrado: “Estamos encantados por acolher Colton Herta como piloto de testes. Colton é um piloto excecionalmente talentoso, com velocidade comprovada, perícia em corrida e maturidade muito além da sua idade. A sua experiência no motorsport americano de alto nível, como parte da família TWG Motorsport, torna-o um ajuste ideal para esta função, e ele trará perspetivas valiosas e uma energia renovada à nossa equipa, à medida que continuamos a construir para o futuro.”

Mark Reuss, Presidente da General Motors, acrescentou: “Colton é um jovem piloto talentoso com raízes sólidas no motorsport americano, que trará insights perspicazes e uma determinação incansável para impulsionar o desempenho da equipa. Colton é a mais recente adição à nossa equipa de pilotos, juntando-se a Valtteri Bottas e Sergio Pérez, conforme anunciado na semana passada. Esta equipa, apoiada pelos nossos centros de engenharia, combina talento de classe mundial, inovação e determinação que acelerará o nosso progresso à medida que a Cadillac F1 avança para Melbourne em março.” Os anúncios sobre o programa de corrida de Herta para 2026 serão feitos oportunamente.

A entrada da Cadillac na Fórmula 1, com uma estratégia clara de desenvolvimento de talentos e a ambição de integrar um piloto americano no futuro, reflete uma tendência crescente de globalização e expansão do desporto. A aposta em Herta não só visa fortalecer a equipa a longo prazo, como também capitalizar o crescente interesse da Fórmula 1 no mercado norte-americano, prometendo uma nova era para a marca no cenário do automobilismo mundial.