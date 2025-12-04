Cadillac escolhe a Super Bowl para revelar decoração do seu primeiro F1

A Cadillac F1 Team definiu o momento para a revelação da sua identidade visual na classe rainha do desporto motorizado. A equipa norte-americana apresentará a decoração do seu monolugar de estreia através de um anúncio televisivo durante a transmissão da Super Bowl, a 8 de fevereiro.

O anúncio foi feito através das redes sociais da marca, poucos dias antes do final da temporada de 2025 em Abu Dhabi. A escolha do evento não é inocente: a final do campeonato da NFL (National Football League) é tradicionalmente o evento televisivo mais assistido do ano nos Estados Unidos, servindo de montra global para a entrada da marca no paddock.

Apoiada pelo gigante automóvel General Motors e sob a liderança de Graeme Lowdon (antigo diretor desportivo da Marussia), a Cadillac prepara-se para se tornar a 11ª equipa do campeonato na próxima temporada.

Para este ambicioso projeto, a estrutura assegurou experiência comprovada. Recentemente, foram confirmados como pilotos titulares Valtteri Bottas e Sergio Pérez, ambos vencedores de Grandes Prémios, enquanto a estrela da IndyCar, Colton Herta, assumirá as funções de piloto de testes.

Cronograma: testes em pista antes da revelação oficial

O calendário de pré-temporada dita uma curiosidade: o monolugar rodará em pista antes mesmo de a sua decoração oficial ser conhecida pelo público.

Entre 26 a 30 de janeiro (Barcelona): A Cadillac participará num teste privado no Circuito de Barcelona-Catalunha. Será a primeira vez que as equipas colocarão em pista os carros construídos segundo os novos e revolucionários regulamentos de 2026.

8 de fevereiro (Super Bowl): Apresentação oficial da pintura do carro.

11 a 13 e 18 a 20 de fevereiro (Barhein): Realização de duas sessões de testes oficiais no Circuito Internacional do Barém.

Todo o trabalho de preparação culminará no fim de semana de 6 a 8 de março, data marcada para a estreia competitiva da Cadillac no Grande Prémio da Austrália.