Cadillac escolhe a Super Bowl para revelar decoração do seu primeiro F1
A Cadillac F1 Team definiu o momento para a revelação da sua identidade visual na classe rainha do desporto motorizado. A equipa norte-americana apresentará a decoração do seu monolugar de estreia através de um anúncio televisivo durante a transmissão da Super Bowl, a 8 de fevereiro.
O anúncio foi feito através das redes sociais da marca, poucos dias antes do final da temporada de 2025 em Abu Dhabi. A escolha do evento não é inocente: a final do campeonato da NFL (National Football League) é tradicionalmente o evento televisivo mais assistido do ano nos Estados Unidos, servindo de montra global para a entrada da marca no paddock.
Apoiada pelo gigante automóvel General Motors e sob a liderança de Graeme Lowdon (antigo diretor desportivo da Marussia), a Cadillac prepara-se para se tornar a 11ª equipa do campeonato na próxima temporada.
Para este ambicioso projeto, a estrutura assegurou experiência comprovada. Recentemente, foram confirmados como pilotos titulares Valtteri Bottas e Sergio Pérez, ambos vencedores de Grandes Prémios, enquanto a estrela da IndyCar, Colton Herta, assumirá as funções de piloto de testes.
Cronograma: testes em pista antes da revelação oficial
O calendário de pré-temporada dita uma curiosidade: o monolugar rodará em pista antes mesmo de a sua decoração oficial ser conhecida pelo público.
Entre 26 a 30 de janeiro (Barcelona): A Cadillac participará num teste privado no Circuito de Barcelona-Catalunha. Será a primeira vez que as equipas colocarão em pista os carros construídos segundo os novos e revolucionários regulamentos de 2026.
8 de fevereiro (Super Bowl): Apresentação oficial da pintura do carro.
11 a 13 e 18 a 20 de fevereiro (Barhein): Realização de duas sessões de testes oficiais no Circuito Internacional do Barém.
Todo o trabalho de preparação culminará no fim de semana de 6 a 8 de março, data marcada para a estreia competitiva da Cadillac no Grande Prémio da Austrália.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI