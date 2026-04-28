BYD e a Fórmula 1: Williams pode ser alvo estratégico para aquisição

A gigante chinesa da mobilidade elétrica, BYD, está em conversações diretas com a Formula One Management (FOM) para integrar a grelha. Perante as barreiras à entrada de uma 12ª equipa, a histórica Williams poderá ser alvo de uma oferta irrecusável.

A paisagem da Fórmula 1 poderá sofrer uma transformação radical nos próximos anos. Após a recente confirmação da entrada da Cadillac como 11ª equipa, a BYD — atual líder mundial na venda de veículos elétricos — confirmou o interesse em juntar-se ao ‘Grande Circo’. Segundo Nelson Valkenburg, comentador da Viaplay, a estratégia da marca poderá passar pela aquisição de uma estrutura existente, com a Williams Racing no topo das prioridades.

O fator financeiro: O lucro da Dorilton Capital

A Williams, uma das equipas mais icónicas do desporto, foi adquirida pela firma de investimento norte-americana Dorilton Capital em 2020, por cerca de 152 milhões de libras. No final do último ano, a avaliação da equipa disparou para os 1,6 mil milhões de libras, um crescimento de dez vezes o valor inicial.

“A Dorilton Capital comprou a equipa a um preço baixo. O trabalho deles é rentabilizar investimentos”, afirmou Valkenburg no podcast Nailing the Apex. “Se os chineses chegarem com um retorno enorme sobre o investimento, isso poderá funcionar muito bem.”

Embora a Williams tenha um legado histórico, a atual estagnação competitiva sob a liderança de James Vowles — que previu melhorias significativas apenas para o ciclo de 2028-2030 — poderá levar os proprietários a considerar uma saída lucrativa antes de uma eventual desvalorização desportiva.

Barreiras à entrada e alternativas no paddock

A entrada de uma 12ª equipa enfrenta resistência das atuais escuderias, que temem – mais uma vez – a diluição dos prémios monetários. Este cenário torna a compra de uma equipa estabelecida o caminho mais viável para a BYD. Além da Williams, outras opções estão sobre a mesa: A Alpine. Flavio Briatore poderá estar aberto a uma venda total, apesar de, para já, apenas uma participação minoritária estar oficialmente disponível.

Aston Martin: A crise de resultados poderá levar Lawrence Stroll a “fazer caixa” com o seu investimento.

Haas: Embora a parceria com a Toyota sugira estabilidade, o modelo de negócio da equipa americana torna-a sempre permeável a ofertas externas.

Parceria técnica com a Audi no horizonte

Um dos pontos fulcrais desta possível entrada é a motorização. Especula-se que a BYD possa capitalizar a sua relação comercial prévia com a Audi para garantir o fornecimento de unidades de potência.

A concretizar-se o negócio com a Williams, a F1 enfrentaria o fim de um dos nomes mais tradicionais do desporto, mas ganharia o músculo financeiro e tecnológico da maior potência elétrica do planeta, consolidando a importância do mercado chinês na estratégia global da Liberty Media.

Vamos ver como isto evolui, mas a Williams arrisca-se a dar um último beijo à história, a entregar as chaves do seu templo ao gigante que não pede licença para entrar; o futuro não tem memória, apenas velocidade…

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