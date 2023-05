Bruno Correia: “Tive convite para ficar a tempo inteiro na F1, mas gosto muito da Fórmula E” (áudio) | AutoSport

Bruno Correia tem uma vida agitada. Sendo o piloto do Safety Car da Fórmula E, do Medical Car da F1 e tendo já feito também de Safety Car no WEC, a agenda do português é preenchida. Mas foi com um sorriso e com um grande sentimento de orgulho que nos falou das suas funções na FIA. A Fórmula E continua a ser o seu campeonato preferido, onde está desde início e onde pretende manter-se, apesar dos convites que já teve para ficar a tempo inteiro na F1: