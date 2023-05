Bruno Correia: “Porsche Taycan Turbo S é o Safety Car mais potente do automobilismo mundial” | AutoSport

A tarefa de Bruno Correia pode parecer fácil, mas há pressão e muita responsabilidade no trabalho do Safety Car. É preciso controlar o ritmo, não cometer erros quando os olhos do mundo estão colocados em si. Mas o piloto português já tem muita experiência e sabe o que lhe é exigido. Desde o ano passado que o tem à sua disposição do Porsche Taycan Turbo S, uma “ferramenta de trabalho” invejável sendo o Safety Car mais potente, com 760 cv, contra os 730 cv do Mercedes-AMG GT Black Series e os 503 cv do Aston Martin Vantage: