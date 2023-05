Bruno Correia: “A Fórmula E não está longe do nível da F1” (áudio) | AutoSport

Bruno Correia conhece a Fórmula E como poucos, estando dentro da estrutura do campeonato desde o arranque. O piloto português já andou por todos os grandes campeonatos mundiais e reconhece que a competição elétrica tem um nível de excelência. Comparando com a F1, que é considerado justamente o pináculo do desporto automóvel, Correia afirma que o nível não é assim tão diferente quanto isso. No entanto, o ambiente que se vive no paddock é diferente, mais leve, mais amigável. Essa é talvez a maior diferença entre os campeonatos: