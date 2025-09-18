‘Box Box Box’ Celebra 500 Grandes Prémios da Pirelli na F1 com Episódio Especial

O vodcast da Pirelli, “Box Box Box”, dedicado ao mundo da Fórmula 1, regressa com uma edição única para celebrar um marco notável: os 500 Grandes Prémios da Pirelli na categoria rainha do desporto motorizado. Este episódio especial, já disponível no canal de YouTube da empresa italiana, é lançado sob a premissa de Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1, que afirma: “A tecnologia é o palco, mas as pessoas são a história.”

Conduzido, uma vez mais, pelo jornalista Tom Clarkson, este episódio conta com um coapresentador de peso: Damon Hill, Campeão do Mundo de 1996. Juntos, conversam com seis figuras proeminentes do universo da Fórmula 1, cada uma oferecendo uma perspetiva distinta sobre o seu ADN. Entre os entrevistados estão Stefano Domenicali, Zak Brown (CEO da McLaren Racing), Ross Brawn (um dos engenheiros mais bem-sucedidos da F1), Jerry Bruckheimer (produtor do filme “F1 The Movie”), Mario Andretti (Campeão do Mundo de 1978) e, claro, Marco Tronchetti Provera (Vice-Presidente Executivo da Pirelli).

Este regresso do “Box Box Box” transforma-o num espaço privilegiado de reflexão e narrativa, onde a paixão, a inovação e a cultura se entrelaçam. As vozes de management, campeões, cineastas e empresários formam um mosaico que não só revisita os 75 anos de história do desporto, mas também projeta os próximos 500 Grandes Prémios, reafirmando o papel da Pirelli como fornecedor, parceiro e interveniente fundamental na Fórmula 1. A capacidade de um vodcast em reunir figuras tão diversas e influentes demonstra a abrangência e o impacto da Fórmula 1 para além das pistas, solidificando a sua posição como um fenómeno global que transcende o mero desporto.

Domenicali e Brown focam-se em pessoas e fãs

Neste episódio especial do “Box Box Box”, Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1, e Zak Brown, CEO da McLaren Racing, partilham as suas visões sobre a essência do desporto motorizado, colocando uma forte ênfase na dimensão humana e na relação com os fãs. Domenicali destaca que a Fórmula 1 é, acima de tudo, uma questão de pessoas.

“Resiliência, energia, humildade e paixão, é isso que é preciso para ser protagonista na Fórmula 1”, enfatiza Stefano Domenicali. O líder da Fórmula 1 salienta ainda a importância dos pilotos: “Os pilotos são as estrelas do nosso desporto, e o facto de serem todos muito diferentes uns dos outros é uma verdadeira mais-valia.” Por seu lado, Zak Brown realça a nova direção da McLaren, que procura uma maior proximidade com os fãs. “O desporto é entretenimento, mas nunca é artificial”, afirma Brown. Ele explica o regresso de uma cor icónica: “Trouxemos a cor papaia de volta aos nossos carros porque os fãs pediram, e isso é um símbolo de abertura, inclusão e diálogo com aqueles que vivem e respiram a Fórmula 1 todos os dias.”

Ross Brawn e Mario Andretti: segurança e talento atemporal na Fórmula 1

No episódio especial do “Box Box Box”, as vozes de Ross Brawn, um dos engenheiros mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1, e Mario Andretti, Campeão do Mundo de 1978 e lenda do desporto motorizado, oferecem perspetivas valiosas sobre a evolução da segurança e o caráter intemporal do talento na competição.

Para Ross Brawn, a evolução mais significativa na história do desporto motorizado é, sem dúvida, a segurança. “Hoje, muitos pilotos estão vivos graças aos enormes avanços na segurança”, refere Brawn. Ele descreve-a como a maior inovação que a Fórmula 1 alguma vez viu e o resultado de um esforço coletivo. Mario Andretti, por sua vez, traz a perspetiva de um campeão, abordando a questão do talento: “O talento transcende eras. Max Verstappen seria competitivo mesmo nos anos 60, assim como os campeões do passado seriam hoje.” Andretti conclui que “a Fórmula 1 continua a ser um sonho impossível que, para alguns afortunados, se torna realidade.”

Jerry Bruckheimer: o desafio de levar a adrenalina da F1 ao grande ecrã

No episódio comemorativo dos 500 Grandes Prémios da Pirelli no “Box Box Box”, Jerry Bruckheimer, o aclamado produtor cinematográfico responsável pelo sucesso “F1 The Movie”, partilha os desafios e a emoção de transportar o universo da Fórmula 1 para o grande ecrã. A sua perspetiva oferece um vislumbre fascinante sobre a complexidade de capturar a essência de um desporto tão dinâmico e dramático.

Jerry Bruckheimer discute o desafio monumental de levar o paddock ao cinema: “Filmámos em nove circuitos, construímos uma equipa e colocámos Brad Pitt e Damson Idris ao volante de carros reais de F1.” Para Bruckheimer, a Fórmula 1 é uma fonte inesgotável de narrativa: “A Fórmula 1 é puro drama, por isso não podia haver um tema melhor.” A sua experiência destaca a fusão entre a exigência técnica do desporto e a sua intrínseca capacidade de gerar histórias envolventes, repletas de emoção e adrenalina.

A transposição da velocidade e do drama da Fórmula 1 para o cinema exige uma mestria técnica e narrativa excecionais. A capacidade de Bruckheimer em recriar a autenticidade das corridas e a intensidade das rivalidades, ao mesmo tempo que constrói uma história cativante, é o que permite que o público, tanto os fãs do desporto como os amantes do cinema, se conecte com a paixão e a espetacularidade deste universo. O cinema tem o poder de amplificar o fascínio da Fórmula 1, alcançando novos públicos e solidificando o seu estatuto de fenómeno cultural global.