‘Bomba’ na Fórmula 1: Honda sai no fim de 2021

A Honda vai abandonar a Fórmula 1 no final da temporada 2021. O anúncio foi feito esta manhã em Tóquio, no Japão, em conferência de imprensa.

Numa altura em que os japoneses já perceberam que ficaram muito longe do que se propuseram fazer quando vieram para a F1, em 2015, e sabem que dificilmente lá chegariam a curto/médio prazo, optaram pela saída, o que deixa a Red Bull e Alpha Tauri em ‘maus lençóis’.

Recorde-se que a Honda regressou à F1 com a McLaren em 2015, reavivando uma parceria com grande historial de vitórias na F1, mas as coisas correram muito mal, e seis anos depois a marca japonesa ainda está longe de se equilibrar em termos de motorização, com os melhores, a Mercedes. Sendo verdade que a Honda conseguiu, finalmente após vários anos, chegar aos triunfos, o caminho até aos títulos é ainda longo.

No seu comunicado, a Honda revela que esta decisão surge devido ao facto de necessitar dos recursos que coloca na F1 para a eletrificação dos seus carros de estrada: “A Honda precisa de canalizar os seus recursos empresariais em investigação e desenvolvimento nas áreas das futuras unidades de energia e tecnologias energéticas, incluindo as tecnologias de veículos a pilhas de combustível (FCV) e de baterias EV (BEV), que serão o núcleo das tecnologias sem carbono”.

Como se percebe, a fasquia do custo para vencer na F1 está muito elevada e num período de transição e ainda alguma indefinição no mundo automóvel, leva a que mais uma grande marca saia duma grande competição. Muito ainda fica por dizer, mas o desporto automóvel tem que saber baixar custos um pouco por todo o lado, sob pena de haver uma debandada generalizada. Ainda que não particularmente na F1…