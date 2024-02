‘Bomba’ na F1: Lewis Hamilton na Ferrari! | AutoSport

Até aqui era perfeitamente compreensível que Lewis Hamilton preferisse manter-se na Mercedes, pois durante oito anos esta deu-lhe, sem exceções, material para ganhar corridas e campeonatos, mas como se sabe nos últimos dois anos isso deixou de suceder, ao ponto de nas últimas duas épocas a Mercedes ter vencido uma única vez, e não foi por intermédio de Lewis Hamilton, mas sim George Russell. Das 103 vitória de Hamilton, a última foi no GP da Arábia Saudita de 2021. Neste contexto, compreende-se melhor a eventual troca, pois talvez seja uma ‘Last Dance’, (em português, “Última Dança”) uma última temporada ou contrato do inglês que já não está longe da ‘reforma’ depois de uma era de grande sucesso. Tal como Michael Jordan teve a sua ‘Last Dance’ nos Chicago Bulls, talvez Lewis Hamilton tenha a sua na Ferrari.

Não é público se o contrato já foi assinado, mas ao que parece as negociações estão num ponto muito avançado, e o acordo pode ser anunciado a qualquer momento. Este é um interesse que não era novo, no ano passado falou-se dessa possibilidade, mas pelos vistos vai agora concretizar-se.

