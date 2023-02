Bill Ford (Ford Motor Company): “A Ford está de regresso ao pináculo do desporto, a F1” | AutoSport

A Red Bull Powertrains e a Ford irão associam-se no desenvolvimento de uma unidade motriz híbrida para a próxima geração de motores da F1, logicamente para fornecimento de propulsores à Oracle Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri a partir de 2026. Pelo menos até 2030.

Após mais de duas décadas, a Ford está de regresso à Fórmula 1. O icónico construtor automóvel americano e a Red Bull Powertrains estão a iniciar uma parceria estratégica técnica de longo prazo para o desenvolvimento de uma unidade mecânica híbrida de próxima geração para utilização a partir da temporada de 2026 da Fórmula 1.

A Red Bull Ford Powertrains irá fornecer as unidades de potência a ambas as equipas Oracle Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri a partir de 2026 e pelo menos até 2030. “Trata-se do início de um novo e excitante novo capítulo na história das competições da Ford, um processo iniciado quando o meu bisavô venceu uma corrida que ajudou a lançar a nossa companhia”, afirmou Bill Ford, Executive Chair, Ford Motor Company.

“A Ford, em parceria com a Campeã do Mundo Oracle Red Bull Racing, está de regresso ao pináculo do desporto, trazendo a longa tradição da Ford nos domínios da inovação, sustentabilidade e eletrificação a um dos palcos com maior visibilidade do mundo.”