Bilhetes para a F1 quase a 30.000$: Viva Las Vegas | AutoSport

A fórmula 1 vai este ano pela primeira vez a Las Vegas, e entre muitas novidades relacionadas com o Grande Prémio, estão os preços. No site oficial da F1 ainda existem bilhetes para o hospitality, a 7.298€, já não há bilhetes para a corrida, só para 5ª, 6ª e sábado, a 1.824€ cada. Mas ainda existem operadores externos como a Ticket Smarter com passes de três dias para o Grande Prémio de Las Vegas de 2023. Muitas das opções de lugares primários já estão esgotados, incluindo a Admissão Geral, embora ainda se possam adquirir mais perto da data da corrida, pois há sempre desistências. Veja os exemplos, neste caso em dólares.

Passe de 3 dias (mais baixo/mais alto/médio)

$1,734 / $27,663 / $3,600

Quinta-feira

$400 / $11,306 / $3,128 (mais baixo/mais alto/médio)

Sexta-feira

$611 / $52,250 / $2,790 (mais baixo/mais alto/médio)

Sábado

$1,377 / $17,908 / $3,365 (mais baixo/mais alto/médio)

Claro que este é um GP especial por todos os motivos, mas apesar da maioria dos adeptos poderem aceder a um GP Europeu, por exemplo, com alguma facilidade, mas 27.663 euros para ver um evento destes (o valor de 52,250$ referido ou é um engano ou algum package com evento paralelo)