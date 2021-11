Bernie Ecclestone: “Sem pessoas como Frank Williams, duvido que houvesse F1 agora” | AutoSport

As homenagens a Sir Frank Williams sucedem-se e Bernie Ecclestone foi mais um a falar sobre os feitos do fundador da equipa Williams, uma das mais míticas da F1.

Ecclestone referiu que foram homens como Williams que criaram os alicerces para termos a F1 que temos hoje em dia. O famosos “garagistas” que foram chegando à competição nos primeiros anos de competição ajudaram a fazer a F1 crescer:

“Sem esse tipo de pessoas, duvido que a Fórmula 1 ainda tivesse ido agora”, disse Ecclestone à Reuters. “Provavelmente a Ferrari teria parado e teria acabado. Não há muitos dos veteranos agora – aqueles que estavam com as equipas quando começaram. Podia-se comprar um motor e uma caixa de velocidades [naqueles dias]. Não era preciso investir milhares de milhões e ter 1.000 pessoas a trabalhar para si. Frank era especial como pessoa e isso notou-se na forma como ele continuava. As coisas nunca foram realmente más no que respeita a Frank, ele nunca se queixou das coisas. Prosseguiu com as coisas da melhor maneira que pôde. E essa é a razão do seu sucesso. Ele foi um piloto de corridas. Ele estava sempre à frente do jogo. Ele sabia de camisolas de caxemira quando eu nunca tinha ouvido falar de caxemira. Era o Frank”.

“Ele dizia-me ‘Podias emprestar-me 2.000 libras’. E eu diria que sim. E ele dizia: ‘Pago-te em 10 dias’. Tão certo como tudo, Frank voltaria em 10 dias com 2.000 libras. Ele falava de qualquer coisa e, pouco antes de ir, dizia: ‘Será que me pode ajudar? Acha que me podia emprestar 2.500 libras? Eu pago-lhe em 10 dias”. E foi assim que trabalhámos com o Frank. Eu confiaria a minha vida a ele”.

Ecclestone tinha questionado o seu bom amigo Professor Sid Watkins sobre a hipótese de sobrevivência de Williams aquando do grave acidente que o deixou tetraplégico, com Watkins a avisá-lo para esperar o pior:

“Eu disse ‘Quanto tempo vai isto durar?” e ele (Watkins) disse ‘Penso que ele vai ficar aqui durante seis meses a olhar para o tecto’. Eu disse ‘Vai ele sobreviver a tudo isto?” e ele disse ‘Acho que não’. E Sid realmente sabia (a ciência). Como sempre, Frank provou que todos estavam errados. Já não se fazem pessoas como o Frank”.