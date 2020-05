Bernie Ecclestone: “Não consigo imaginar a F1 sem a Ferrari…”

No contexto das recentes discussões relativas à redução do teto orçamental da Fórmula 1, surgiram ‘ameaças’, mais ou menos veladas duma possível saída da Ferrari da Fórmula 1, mas Bernie Ecclestone diz que “não consegue imaginar” a Fórmula 1 sem a Ferrari.

O chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto deu a entender que a equipe Maranello poderia procurar em outro lugar no mundo do automobilismo, ainda que isso não significasse, como a Ferrari explicou logo a seguir, que sairia da F1: “Nunca poderia imaginar a Fórmula 1 sem a Ferrari”, disse Bernie Ecclestone ao jornal italiano Il Giornale: “A Fórmula 1 é a Ferrari e a Ferrari é a Fórmula 1”.

Até poderia acontecer, mas realmente não consigo imaginar um cenário desses”, acrescentou Ecclestone, que também se referiu a Binotto, depois de ter recentemente sugerido que não deveria ser o responsável máximo da equipa Ferrari: “Não falei mal dele, o que eu disse foi que é um super engenheiro e que sabe tudo sobre a Ferrari. Mas é uma coisa diferente ser engenheiro e ser chefe de equipa. Um gestor deve ser implacável para atingir os seus objetivos e, em vez disso, penso que ele é uma pessoa muito sensível, muito boa” disse Ecclestone que vê em Flavio Briatore um homem mais adequado a um cargo desses: “Sempre pensei que ele seria a pessoa certa para a Ferrari, pois se o Flavio vê alguém bom noutra equipa, vai buscá-lo. Não sei se Binotto faria o mesmo, deixar uma das suas pessoas em casa”, disse Ecclestone, que também se referiu ao recentemente fixado teto orçamental da F1: “Os números que uma equipa média gasta são completamente loucos, mas sempre houve equipas ricas e equipas com menos dinheiro na Fórmula 1″. Lembro-me que quando eu estava a gerir a Brabham, não éramos certamente uma equipa rica, enquanto a Ferrari sempre teve três, quatro vezes mais dinheiro do que nós ou a Lotus. E ainda assim nós e a Lotus ganhámos alguns dos campeonatos mundiais – todos podíamos ganhar, mas hoje é diferente”, acrescentou Ecclestone que também foi questionado relativamente a Lewis Hamilton: “É muito, muito, muito talentoso e tem uma equipa muito, muito, muito forte atrás dele. Mas se tivéssemos que nomear os cinco melhores pilotos de sempre, tínhamos de colocar Lewis Hamilton entre eles.”