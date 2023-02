Bernie Ecclestone: “F1 é cada vez mais feita para os americanos” | AutoSport

A F1 tem melhorado muito a componente do espetáculo e tem focado muito do seu esforço em tornar a F1 mais apelativa ao público geral. Mas Bernie Ecclestone não concorda com o caminho escolhido.

Numa entrevista em que se falava das audiências cada vez mais baixas da F1 na Alemanha, o ex-supremo da F1 mandou uma “bicada” à forma como a Liberty tem vendido o seu produto.

Em conversa com o F1-insider.com, aproveitou para fazer várias considerações sobre o que tem sido feito no Grande Circo: “O que é bom nos Estados Unidos não é tão bom na Europa, e vice-versa. Falta um grande piloto alemão, mas isso não é a única coisa. Penso que os alemães, em particular, não se deixam impressionar tão facilmente. A F1 está a ser feita cada vez mais para o mercado americano. Está a tornar-se cada vez mais parecido com a Fórmula Hollywood. A corrida em Las Vegas este ano deverá ser a joia da coroa, mas penso que os alemães gostariam de ver uma competição desportiva e não uma farsa. O equilíbrio entre o espetáculo e o desporto já não acontece”.