Bernie Ecclestone detido no Brasil | AutoSport

O ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone foi detido no Brasil hoje por porte de arma ilegal quando embarcava para a Suíça num avião particular, segundo informações da Reuters.A arma terá sido encontrada na bagagem de Ecclestone durante a verificação de segurança e o antigo líder da disciplina rainha do automobilismo admitiu que lhe pertencia. Segundo a mesma fonte, no entanto, Ecclestone não sabia que se encontrava na sua mala.

Bernie Ecclestone foi entretanto libertado depois de pagar uma caução e pôde viajar para a Suíça.