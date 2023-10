Bernie Ecclestone declarou-se culpado de fraude fiscal e tem de pagar mais de €755 milhões | AutoSport

Bernie Ecclestone declarou-se culpado de fraude fiscal num tribunal de Londres, tendo alcançado o acordo para pagar um pouco mais 753 milhões de Euros como indemnização, ou 652 milhões de Libras.

Em junho, o antigo líder da Fórmula 1 tinha negado as alegações de que tinha escondido um fundo de 400 milhões de libras, mais de 460 milhões de euros, das autoridades fiscais britânicas, afirmando que tinha aberto um fundo que beneficiava apenas as suas filhas, não sendo titular de qualquer outro.

Agora, e antes do processo começar a ser julgado em novembro, Ecclestone chegou a acordo com o HM Revenue and Customs (HMRC) – a autoridade tributária britânica – para o pagamento da indemnização que abrange impostos e os juros relativas a 18 exercícios fiscais entre 1994 e 2022 que ficaram por liquidar durante esse tempo, segundo a Reuters.