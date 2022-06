Bernie Ecclestone ‘apoia’ Vladimir Putin, F1 condena… | AutoSport

Bernie Ecclestone disse aos microfones da Good Morning Britain da ITV que “levaria uma bala” por Vladimir Putin, acrescentou que Volodymyr Zelenskyy, Presidente da Ucrânia “devia ter ouvido” o Kremlin e conclui que “não foi intencional” que a invasão russa da Ucrânia esteja a custar a vida a milhares de pessoas inocentes.

A Fórmula 1 já reagiu e através do seu porta-voz disse: “Os comentários feitos por Bernie Ecclestone são a sua opinião pessoal e estão em contraste muito acentuado com a posição dos valores modernos do nosso desporto”.

Ecclestone diz que o Presidente russo Vladimir Putin é uma pessoa de “primeira classe” que cometeu erros, e que agora tem de “fazer o melhor que pode para sair deles”.

Sobre Volodymyr Zelenskyy, Ecclestone diz que compreende a sua profissão (ndr, profissão pré-presidência da Ucrânia) e “penso que parece que ele quer continuar essa profissão. Se ele tivesse pensado nas coisas, teria definitivamente feito um esforço suficiente para falar com Putin, que é uma pessoa sensata, e tê-lo-ia ouvido e poderia provavelmente ter feito algo a esse respeito”.

A concluir, quando lhe perguntaram se estava a sugerir que o Sr. Zelenskyy “deveria ter feito mais para evitar a guerra e que poderia ter sido evitada pelas ações de Zelenskyy, e não por uma mudança nas ações de Putin”, Ecclestone disse: “absolutamente”.

Quanto à questão da proibição dos atletas russos competir a nível internacional, como resposta à guerra, Ecclestone diz que é errado. “não se envolveram nisto. Não devem ser punidos”.