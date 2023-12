Bernie Ecclestone acredita que Mick Schumacher pode regressar à F1 | AutoSport

Depois de passar pela Mercedes como piloto de reserva e desenvolvimento, Schumacher encontrou no WEC um projeto para competir ao mais alto nível, mas Ecclestone pensa que este pode regressar à F1. “Agora tem de lutar, tem de se manter firme e mostrar que ainda está em condições de ter bons desempenhos. Na melhor das hipóteses, as pessoas vão vê-lo e dizer ‘Precisamos dele’ e não o contrário, ele à procura de alguém que o aceite por causa do seu nome. Deve esquecer o seu nome e desenvolver-se”.

Mick Schumacher revelou em entrevista ao AutoSport, durante o teste de Portimão para preparação da temporada da Alpine no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), que a passagem por esta competição da FIA “seja o que preciso para mostrar novamente ao mundo e à F1 que sou capaz de fazer bem o trabalho e que foi um erro não ter uma oportunidade durante dois anos” .

Mick Schumacher tem que se focar na sua carreira na resistência e trabalhar para poder regressar à Fórmula 1 através do seu desempenho e não pelo seu sobrenome, acredita Bernie Ecclestone, que afirmou ainda à RTL, que o piloto alemão perdeu tempo na Haas e no programa de jovens da Ferrari, enquanto noutras estruturas teria sido melhor tratado.

