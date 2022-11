Bernie Ecclestone aconselha Mick Schumacher a “esquecer” a Fórmula 1 | AutoSport

Sendo o último lugar a ser confirmado para completar a grelha da Fórmula 1 em 2023, muito se tem discutido a continuação, ou não, de Mick Schumacher como piloto da Haas. A decisão estará para breve, mas mesmo assim deverá ocorrer apenas depois da corrida em São Paulo deste fim de semana, segundo relatos do canal alemão RTL.

Schumacher luta para manter o seu lugar na F1, enquanto o seu compatriota Nico Hulkenberg tem sido dado como forte hipótese para a Haas em 2023. Discutindo a situação Schumacher com a RTL, o antigo chefe da F1, Bernie Ecclestone não acredita que ainda terá lugar na F1 em 2023. Ecclestone afirmou que Schumacher pode ter que “esquecer” a classe rainha do automobilismo e deve procurar em outro lugar.

“Não creio que vá estar na grelha. As pessoas ficaram desapontadas com o seu desempenho. Não sabemos se foi por causa dele ou da equipa mas, é claro”, explicou Ecclestone. “É difícil encontrar alguém que o leve para uma equipa que possa vencer, porque neste momento não está numa. Talvez precise de esquecer a F1 e concentrar-se nas outras séries”.

Segundo Ecclestone, “o seu nome é o seu maior fardo, mas tenta estar à altura”. Ainda assim, o antigo responsável da competição considera que Schumacher deve deixar a F1 para trás e “ganhar noutra categoria”.