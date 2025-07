Base global de fãs da F1 cresce 10% e ultrapassa os 827 milhões

Fórmula 1 conquista 52 milhões de novos fãs nos EUA e atinge novo recorde…

A Fórmula 1 consolidou a sua posição como um dos desportos de maior crescimento mundial, registando um aumento de 10% na base global de fãs em 2025, que agora totaliza 827 milhões de seguidores.

O crescimento é particularmente notável nos Estados Unidos, onde a modalidade conquistou 52 milhões de fãs, representando um crescimento de 11% face ao ano anterior, numa demonstração clara do sucesso da estratégia de expansão internacional do desporto.

Relatório apresentado à comissão revela ‘momentum’ sem precedentes

A Formula One Management apresentou uma atualização abrangente à Comissão sobre o crescimento e ‘momentum’ do desporto, destacando dados que confirmam a base global de fãs nos 827 milhões, com um crescimento anual superior a 10%. Particularmente impressionante foi o crescimento registado no mercado norte-americano, onde a base de fãs nos Estados Unidos atingiu os 52 milhões, registando um aumento de 11% em termos anuais.

Perfil demográfico revela transformação geracional e de género

Os dados demográficos revelam uma transformação significativa no perfil dos seguidores da Fórmula 1. Os fãs que seguem a modalidade continuam a rejuvenescer, com 43% da totalidade da base de fãs situada abaixo dos 35 anos.

Simultaneamente, verifica-se uma evolução notável na representação de género, com 42% dos fãs a serem do sexo feminino, demonstrando o apelo crescente do desporto junto de um público mais diversificado.

Esta tendência de rejuvenescimento e diversificação da audiência representa uma mudança fundamental no panorama tradicional da Fórmula 1, indicando o sucesso das estratégias implementadas para atrair novos segmentos demográficos.

Crescimento exponencial nas plataformas digitais

O crescimento nas plataformas de redes sociais tem sido verdadeiramente extraordinário. A Fórmula 1 registou um crescimento combinado para 106 milhões de seguidores nas diversas plataformas digitais, contrastando dramaticamente com os 18 milhões registados em 2018. Este crescimento representa um aumento de quase 500% no espaço de sete anos, sublinhando a eficácia da estratégia digital da modalidade.

Paralelamente, foram registados aumentos positivos nas audiências televisivas para a época de 2025, confirmando que o crescimento digital não compromete o consumo através dos meios tradicionais, mas antes complementa e amplifica o alcance global do desporto.

Impacto do filme F1: The Movie impulsiona novos fãs

O impacto positivo do filme de Fórmula 1 foi especificamente destacado durante a apresentação, evidenciando o sucesso das primeiras semanas após o lançamento. A produção cinematográfica está a demonstrar ser um catalisador significativo para atrair novos fãs ao desporto, contribuindo de forma mensurável para o crescimento da base de seguidores.

Este projeto representa uma abordagem inovadora de marketing desportivo, utilizando o entretenimento mainstream como veículo para introduzir audiências não tradicionais ao universo da Fórmula 1.

‘Momentum’ comercial atrai novos parceiros estratégicos

O ‘momentum’ comercial foi igualmente apresentado como um indicador fundamental do crescimento sustentado.

A apresentação destacou os novos parceiros que aderiram à Fórmula 1 numa diversidade de áreas durante 2025, demonstrando a atratividade comercial crescente da modalidade.

Simultaneamente, foram evidenciadas as renovações de parceiros existentes e de longo prazo, incluindo diversos contratos de promoção de corridas. Esta combinação de novos parceiros e renovações de contratos existentes indica tanto a capacidade de atração como a capacidade de retenção da Fórmula 1 no panorama comercial desportivo.