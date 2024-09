Baja TT Sharish Gin/Reguengos: triunfo de João Ferreira, João Dias foi vence nos Challenger

Tal como se esperava, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus), fruto do avanço que traziam, entraram para este derradeiro SS com uma toada de gestão, foram apenas sextos na SS3, mas venceram a prova, com mais de um minuto de avanço para Hélder Oliveira que triunfou neste último Setor Seletivo. João Dias/João Miranda (G Rally OT3) venceram nos Challenger e terminaram no pódio.

Hélder Oliveira/Fausto Mota (Mini John Cooper Works Rally) vencem a SS3, 38.1s na frente de João Dias/João Miranda (G Rally OT3) com Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) a 1m14.8s. Quarto posto para Pedro Carvalho/Romeu Martins (Can Am Maverick X3) a 1m21.6s, na frente de Tiago Reis/Candido Carrera (Taurus T3 Max), que terminaram a 1m24.6s.

Sexto posto para João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus), a 1m42.9s, que controlaram o seu andamento neste último Setor Seletivo, triunfando em mais uma corrida, batendo Hélder Oliveira que fez uma bela corrida, terminando a 1m11.3s da frente.

Nos Challenger, João Dias puxou dos galões e bateu Tiago Reis por 51.8s no final da prova, vencendo mais uma vez entre os T3. Alexandre Pinto termina em terceiro a 1m20.6, na frente de Miguel Barbosa/Luis Ramalho (Taurus T3 Max) que ficaram quase minuto e meio mais atrás.

