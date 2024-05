Ayrton Senna, 30 anos: Sabia que…

O que aqui poderia ser dito sobre a vida e carreira de Ayrton Senna da Silva dava para encher muitos livros, muitos mais que as muitas dezenas que sobre ele foram publicados ao longo destes 30 anos. Por isso, para além dos textos que já publicámos, homenageando o piloto que perdeu a vida há precisamente 30 anos, recordamos pequenos apontamentos relevantes sobre a sua carreira.

Sabia que…

… Quando aterrou em Macau, para o GP de F3 de 1983, desapareceu e, quando apareceu junto da equipa, disse que estava baralhado

pelo fuso horário… mas ninguém acreditou, pois a sua cara era de quem estava a sair de uma enorme ressaca?

… Os pitéus preferidos de Senna eram bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro e macarrão regado com molho de tomate, mas que nunca enjeitou a robusta dieta brasileira, para a qual corria de braços abertos, quando viajava para São Paulo ou Angra dos Reis?

… Quando foi com Lilian de Vasconcellos, a única mulher com quem casou, para Inglaterra, as relações sexuais eram proibidas, nos dias antes de uma prova, pois Ayrton acreditava que elas lhe retiravam pujança físicas e diminuíam as capacidades mentais?

… Quando viveu com Lilian em Inglaterra, o casal muitas vezes nem tinha dinheiro nem para oferecer um lanche aos amigos Raul Boesel ou Chico Serra, e que Lilian por vezes nem conseguia comprar um creme para o rosto e tudo porque Senna insistia em viver apenas do seu magro salário de piloto de testes da DAP e não queria pedir dinheiro à sua rica família?

… O sofá que existia na sua primeira casa em Ethon era de um horrível (segundo Ayrton) amarelo mostarda e que nunca perdeu o cheiro aos 19 gatos da anterior inquilina, enquanto Senna lá viveu?

… Embora Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu tenham sido as suas namoradas mais conhecidas, a mulher que mais lhe colocou a cabeça à roda, tendo mesmo vivido com ela na Europa como se fosse casado, foi Cristine Ferracciu, uma morena estonteante de olhos verdes que era filha de um almirante e se apaixonou por Senna aos 17 anos?

… Maurício Gugelmin e a mulher, Stela, foram os seus primeiros amigos com quem partilhou casa, mas que viviam no terror das partidas de Senna, que era exímio em inventar ‘receitas’ culinárias extremas?

… Ayrton Senna foi apresentado aos chefes das principais equipas de F1 por Emerson Fittipaldi, no ‘paddock’ de Zeltweg, em 1982, durante o GP da Áustria, que dizia sempre o mesmo aos espantados Ron Dennis, Ken Tyrrell e afins: “Este é Ayrton Senna da Silva. Ele vai ser campeão do Mundo.” Senna estava ainda a correr na FF 2000!

… Quando Senna regressou ao Brasil, desiludido com as corridas na Europa (apesar de ter ganho dois títulos…) trabalhou meia dúzia de meses a vender materiais de construção civil, ao balcão da filial da empresa do pai, que ele criou de propósito para isso?

… A primeira namoradinha de Ayrton era ele ainda um garoto, foi Cristina que era irmã do também piloto Maurizio Sandro-Sala que era mais velho dois anos?

… Ayrton perdeu a virgindade aos 13 anos, quando o seu primo Fábio Silva Machado o levou a uma ‘boîte’ e lhe ‘apresentou’ uma loiraça enorme de 1,80m, que não se incomodou nem um pouco com os 30 cm a menos do imberbe cliente que estava, “sem respiração” e de olhos bem arregalados, ali mesmo à sua frente?

… Ayrton Senna correu sempre com o nº 42 nos karts, exceto quando estava a disputar os campeonatos do Mundo? E que, quando não sabiam o seu nome, bastava dizerem que tinha sido… “o 42”?

… A primeira vez que Michael Schumacher se encontrou com Ayrton Senna, foi para lhe dizer, com uma grande reverência e polidez: “Ayrton, um dia quero ser como você”. Senna não acreditou na sinceridade do alemão e tinha razão: meses depois, quase andaram à estalada, em Hockenheim.