Ayao Komatsu com metas ambiciosas para Ollie Bearman na Haas: consistência e ajudar equipa a crescer

À medida que Ollie Bearman se aproxima das últimas corridas da sua temporada de estreia na Fórmula 1, Ayao Komatsu, diretor da equipa Haas, delineou as expetativas para o jovem piloto. A consistência na performance e a capacidade de “impulsionar a equipa” são os principais objetivos definidos para o britânico.

De ‘Super Sub’ a Piloto Titular: uma trajetória de altos e baixos

Após impressionar em três aparições como ‘super substituto’ em 2024 – uma pela Ferrari e duas pela Haas – Bearman garantiu um lugar na equipa Haas para a temporada de 2025, marcando a sua primeira campanha a tempo inteiro na elite do desporto automóvel.

A temporada tem sido marcada por momentos de altos e baixos para o britânico. Um ponto alto recente foi o Grande Prémio dos Países Baixos, onde alcançou um meritório sexto lugar, o seu melhor resultado da temporada, particularmente bem-vindo após uma sequência de quatro 11ºs lugares consecutivos entre o Canadá e a Bélgica.

Talento inquestionável, consistência a desenvolver

Questionado durante o fim de semana do Grande Prémio de Itália sobre a avaliação do desempenho de Bearman na primeira metade da sua campanha de estreia, Komatsu expressou-se positivamente sobre as qualidades demonstradas pelo piloto de 20 anos. “Penso que a velocidade, não há absolutamente nenhuma questão”, afirmou o diretor da equipa. “Vemos isso, não há dúvida de que o talento está lá.”

Komatsu sublinha que o desafio reside em “aproveitar esse talento e depois entregá-lo consistentemente, em cada sessão, em cada fim de semana de corrida, o que não temos feito”. O diretor da Haas acrescentou que a equipa está a trabalhar “muito, muito de perto com o Ollie, fornecendo objetivos a curto prazo, obtendo feedback, ética de trabalho, etc.”.

Bearman é descrito como um “ótimo miúdo”, com uma “personalidade muito positiva que motiva todos”, e também “muito, muito aberto”. “Ele aceita feedback construtivo – até mesmo as críticas – muito, muito bem, por isso temos uma excelente relação de trabalho e é o nosso objetivo este ano, nas corridas restantes, apenas mostrar o seu talento de forma consistente. Essa consistência é a chave.”

Exigência e liderança: O papel de Bearman na Haas

Interrogado sobre como irão alcançar esta consistência, Komatsu respondeu: “O que acabei de mencionar sobre os objetivos a curto prazo, isso é muito importante. E depois, simplificar a vida – não a vida privada, mas tudo para focar no que importa.”

“Não se pode desperdiçar uma sessão, não se pode desperdiçar uma volta, e temos de estar a impulsionar todos – temos de exigir mais uns dos outros. Por isso, embora seja um rookie e tenha 20 anos, ele é um piloto de Fórmula 1, então ele tem de estar a impulsionar a equipa também.” Komatsu revelou que está a “pressionar os pilotos, mas também os engenheiros e todos”, e que Bearman “pode fazer mais nesse lado, e ele sabe e é capaz de o fazer”.

Ao exigir mais uns dos outros, não apenas de si próprio, Bearman irá, por sua vez, obter “um carro melhor, melhor informação sobre a preparação dos pneus e irá somar mais pontos”.

A trajetória de jovens talentos na Fórmula 1 é frequentemente um misto de brilho inato e a necessidade de amadurecimento técnico e mental. A pressão para entregar resultados consistentes, ao mesmo tempo que se adapta a um ambiente de alta competição, é um teste rigoroso que molda futuros campeões.

A aposta da Haas em Bearman, e as metas ambiciosas definidas por Komatsu, refletem a crença no seu potencial, mas também a exigência inerente ao pináculo do desporto automóvel.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA