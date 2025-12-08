Autógrafo de Schumacher no capacete de Sir Jackie Stewart no top 5 da DHL
A DHL destacou em 2025 cinco transportes invulgares, mas um sobressai claramente para o desporto motorizado o capacete autografado por Michael Schumacher, transformado em peça de história viva da Fórmula 1. Entre envios tão variados como 17 antílopes bongo-da-montanha raros, 151 esculturas “United Buddy Bears”, o resgate aéreo do babuíno Saadoon e o troféu da CONMEBOL Libertadores, a jóia do ano foi o capacete que percorreu a Europa e a América até reunir as assinaturas dos 20 campeões mundiais de F1 ainda vivos, incluindo as iniciais “M.S.” deixadas com a ajuda de Corinna Schumacher, mulher de Michael Schumacher.
Sob rigorosas medidas de segurança, a DHL levou o capacete da Suíça a várias residências de campeões, passando por Ibiza, Londres e Brasília, antes de uma réplica ser sorteada para angariar fundos para a “Race Against Dementia”, fundação de Sir Jackie Stewart dedicada à investigação da demência.
Para os adeptos do automobilismo, este transporte não foi apenas uma operação logística foi um gesto simbólico que ligou gerações de campeões e trouxe novamente o nome de Schumacher ao centro das atenções, com um significado emocional raro mesmo num ano repleto de envios excecionais.
