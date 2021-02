Audi: “Temos a nossa estratégia de 10 anos para o desporto automóvel e não inclui a F1″

A Audi negou os mais recentes rumores que se pode estar a preparar para a nova era de unidades motrizes da F1 a partir de 2025, em parceria com a Red Bull.

A Audi desvalorizou novas e recentes especulações relativas a um potencial projeto na Fórmula 1 a partir de 2025. Tudo surgiu depois de Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1 ter referido o potencial interesse de novos fabricantes decorrentes da nova era de unidades motrizes que a F1 terá após 2025: “Será uma F1 cada vez mais híbrida”, disse recentemente Domenicali ao jornal italiano, Il Giornale. Como se sabe, antes de regressar à Fórmula 1, o italiano foi CEO da Lamborghini, que pertence ao mesmo grupo da Audi, o Grupo Volkswagen: “Isto permitirá aos grandes fabricantes continuar a desenvolver uma tecnologia que, na minha opinião, tem um futuro muito grande à sua frente, especialmente na fase transitória”, acrescentou Domenicali, referindo-se à eletrificação: “Tudo isto fará parte das discussões que iniciámos com os grandes fabricantes, a fim de atrair também novos fabricantes”. O rumor vai mais longe e aponta para uma união da Audi com a Red Bull, depois de Helmut Marko ter dito que o novo programa de motores de 2022 poderá ser o precursor para a construção e desenvolvimento de um motor a partir do zero ao abrigo dos regulamentos de 2025.

Mas a Audi nega. Um porta-voz do fabricante alemão disse que “andamos há 10 anos a negar os rumores relativos à Fórmula 1. Neste momento não estamos a ponderar a Fórmula 1. Temos a nossa estratégia de desporto automóvel para os próximos dez anos e isso não inclui a F1″, disse o porta-voz da Audi citado pela RTL.