Audi Revolut F1 Team apresenta identidade: Nome, logotipo e ambição para 2026

A Audi Revolut F1 Team revelou a sua designação oficial, logótipo e data de apresentação do monolugar com que se estreará no Mundial de Fórmula 1 em 2026, dando um novo passo no projeto que assinala a entrada da marca alemã na disciplina rainha do desporto motorizado. O lançamento global terá lugar em Berlim, a 20 de janeiro de 2026, numa apresentação imersiva aberta ao público no dia seguinte, em que será mostrada pela primeira vez a decoração completa do carro de estreia.​

O nome da equipa resulta da aliança entre a Audi e a fintech global Revolut, anunciada em julho de 2025, e passa a figurar em toda a identidade visual do projeto. A parceria é descrita como um pilar estratégico, combinando ambições de inovação, performance e alcance internacional, e inclui a integração da Revolut Business nas operações financeiras da estrutura e da solução Revolut Pay na loja online da equipa.​

Lançamento em Berlim e rebranding da estrutura Sauber

O evento de Berlim pretende traduzir os pilares da nova marca – clareza, inteligência técnica e emoção – e será o primeiro momento em que a Audi Revolut F1 Team se apresenta como coletivo perante adeptos, parceiros e media. A poucos dias do arranque da época de 2026, a revelação da decoração final sucederá à recente apresentação do conceito Audi R26, mostrando como a linguagem de design da Audi será transposta para a grelha da Fórmula 1.​

No plano organizacional, a Sauber Motorsport AG passa a denominar‑se Audi Motorsport AG, enquanto o centro técnico de Bicester, no Reino Unido, é rebatizado Audi Motorsport Technology Centre UK, mantendo‑se, porém, as designações Sauber Holding AG e Sauber Technologies AG nas empresas‑mãe. A estrutura continuará assente em três polos: Neuburg an der Donau, para o desenvolvimento da unidade híbrida; Hinwil, na Suíça, para o chassis e operações de corrida; e Bicester, no coração do “Motorsport Valley”, para reforçar a ligação a talentos e parceiros da F1.​

Revolut usa F1 para acelerar expansão global

Para a Revolut, a parceria com a Audi tem um papel central na estratégia de crescimento até à meta dos 100 milhões de clientes, associando a fintech, hoje entre as empresas privadas mais valiosas do mundo, a um dos desportos com maior audiência global. A colaboração prevê ativações dedicadas, acesso a corridas e benefícios exclusivos na aplicação para utilizadores, posicionando a marca no centro do ecossistema F1.​

Fundada em 2015 no Reino Unido, a Revolut ultrapassa já os 65 milhões de clientes e processa mais de mil milhões de transações mensais através de uma oferta que vai de contas pessoais e empresariais a câmbio e pagamentos digitais, consolidando a imagem de plataforma financeira global e totalmente digital.​

Audi prepara estreia com foco em tecnologia híbrida e combustíveis sustentáveis

A entrada em 2026 marcará a primeira participação direta da Audi na Fórmula 1 com equipa de fábrica e “power unit” própria, desenvolvida pela Audi Formula Racing GmbH em Neuburg. O projeto insere‑se no novo regulamento da FIA, que reforça a componente elétrica das unidades híbridas para cerca de 50% e impõe o uso de combustíveis sustentáveis, numa lógica de transferência tecnológica para a mobilidade de estrada.​

Em 2024, o Grupo Audi entregou 1,7 milhões de veículos Audi e cerca de 76 mil unidades das marcas Bentley, Lamborghini e Ducati, gerando receitas de 64,5 mil milhões de euros e um lucro operacional de 3,9 mil milhões. Com a Audi Revolut F1 Team, o grupo procura reforçar a transição para uma oferta de mobilidade premium mais sustentável e conectada, utilizando a Fórmula 1 como plataforma global de inovação e visibilidade.