Audi mantém-se “no bom caminho”, diz James Key, apesar das paragens do R26
A Audi, que se prepara para estrear o seu motor na Fórmula 1, tem enfrentado alguns contratempos nos testes de pré-temporada. A equipa, um ‘rename’ da ex-Kick Sauber, viu o seu novo monolugar R26 provocar duas bandeiras vermelhas devido a paragens em pista nos últimos dias do shakedown de Barcelona. .
Apesar destas dificuldades, o diretor técnico James Key mantém uma postura otimista. Em declarações à Sky F1, Key assegura que o mais importante é acumular voltas com o carro e recolher dados para a unidade motriz.
Questionado sobre se a equipa estava a cumprir os objetivos traçados para a semana, Key respondeu afirmativamente: “As coisas realmente importantes, sim.”
Key sublinhou ainda a importância de obter dados de pista para os colegas em Neuburg, responsáveis pela unidade de potência. “Esta é a primeira vez que vão obter dados de pista para a sua unidade motriz e caixa de velocidades.”
O objetivo principal é começar a afinar as complexas estratégias de recuperação de energia e outros aspetos relacionados com os carros de 2026. “Neste momento, com base nisso, penso que estamos no bom caminho”, afirmou Key. A Audi espera ter um terceiro dia de testes produtivo para sair de Barcelona satisfeita. Até agora, a equipa completou cerca de 96 voltas.
